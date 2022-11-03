Чашка не только горячего напитка, но и важных веществ — какая польза зеленого чая

С наступлением холодов люди начинают пить все больше чая, но он не только согревает, а и содержит много полезных веществ. Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала о пользе зеленого чая.

Польза зеленого чая

Едва ли не в каждой статье о зеленом чае упоминают о полифенолах в его составе. Это фитохимикаты, обладающие свойствами антиоксидантов и пробиотиков. Они участвуют в формировании благоприятной микробиоты кишечника.

Часть полифенолов составляют инноны, танины, катехины, геспередины, кумарины, алкалоиды, терпеноиды. Они обладают выраженной антимикробной активностью в желудочно-кишечном тракте.

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Несмотря на то, что некоторые эксперты говорят, что зеленый чай омолаживает — это не так. Все люди стареют. Зеленый чай может немного замедлить этот процесс, но не каждый сорт.

— Базовые чаи без указания происхождения и способа обработки могут быть загружены фторидами. Пакетики, быстрорастворимые смеси холодного чая, декафы содержат слишком много фтора, — говорит Голобородько.

Компонент Epigallocatechin-3-gallate защищает клетки от разрушения. Эксперт советует японскую сенчу, кабусечу, гекуро, улуны из Тайваня и тайские дикорастущие.

Воздействие зеленого чая на мозговую деятельность

Уровень кофеина в зеленом чае меньше, чем в обжаренном кофе. GABA и L-теанин могут преодолевать гематоэнцефалический барьер. Аминокислота увеличивает активность тормозного нейромедиатора ГАМК, оказывающего успокаивающее действие, увеличивает дофамин и производство альфа-ритма в мозге.

Зеленый чай и метаболизм

Зелёный чай улучшает метаболизм жиров. Он на 40% снижает содержание микробиотиков бактерий Firmicutes и на 20% повышает тип Bacteroidetes — этот баланс в кишечной микробиоте ассоциируется с низким ИМТ.

Также зеленый чай может помогать людям с разными болезнями поддерживать свое состояние: например, с болезнью Альцгеймера, деменцией и болезнью Паркинсона.

А еще зеленые чаи обладают хорошим антибактериальным эффектом, особенно это касается гигиены полости рта. Их можно использовать как оральный пробиотик.

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