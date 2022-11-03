Чашка не тільки гарячого напою, а й важливих речовин — яка користь зеленого чаю

З настанням холодів люди починають пити дедалі більше чаю, але він не тільки зігріває, а й містить багато корисних речовин. Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла про користь зеленого чаю.

Користь зеленого чаю

Чи не у кожній статті про зелений чай згадують про поліфеноли у його складі. Це фітохімікати, які мають властивості антиоксидантів та пребіотиків. Вони беруть участь у формуванні сприятливої ​​мікробіоти кишківника.

Частину поліфенолів становлять інони, таніни, катехіни, геспередини, кумарини, алкалоїди, терпеноїди. Вони мають виражену антимікробну активність у шлунково-кишковому тракті.

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Попри те, що деякі експерти кажуть, нібито зелений чай омолоджує, це не так. Усі люди старіють. Зелений чай може трішки сповільнити цей процес, але не кожен сорт.

— Базові чаї без зазначення походження та способу обробки можуть бути завантажені фторидами. Пакетики, швидкорозчинні суміші холодного чаю, декаф містять надто багато фтору, — каже Голобородько.

Компонент Еpigallocatechin-3-gallate захищає клітини від руйнування. Експертка радить японську сенчу, кабусечу, гьокуро, улуни з Тайваню і тайські дикорослі.

Вплив зеленого чаю на мозкову діяльність

Рівень кофеїну у зеленому чаї менший, ніж в обсмаженій каві. GABA та L-теанін можуть долати гематоенцефалічний бар’єр. Амінокислота збільшує активність гальмівного нейромедіатора ГАМК, що має заспокійливу дію, збільшує дофамін і виробництво альфа-ритму в мозку.

Зелений чай та метаболізм

Зелений чай покращує метаболізм жирів. Він на 40% знижує вміст у мікробіоті бактерій Firmicutes та на 20% підвищує тип Bacteroidetes — цей баланс у кишковій мікробіоті асоціюється з низьким ІМТ.

Також зелений чай може допомагати людям з різними хворобами підтримувати свій стан: наприклад, з хворобою Альцгеймера, деменцією та хворобою Паркінсона.

А ще зелені чаї мають хороший антибактеріальний ефект, особливо це стосується гігієни ротової порожнини. Їх можна використовувати як оральний пробіотик.

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