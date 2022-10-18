Поради

“Друзі кажуть, це шкідливо. Чи можна додавати мед у гарячий чай?”

Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич

Кандидат хімічних наук

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 18 Жовтня 2022, 07:00
мед
Фото: Unsplash

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Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук

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Лілія Сіроха
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