“Друзі кажуть, це шкідливо. Чи можна додавати мед у гарячий чай?”

Наука може бути цікавою та пізнавальною не тільки для дітей, а й для дорослих, відкриваючи все нові факти про світ та побут.

Український хімік-науковець Гліб Репіч вміє робити науку ненудною, а разом з тим показує цікаві лайфхаки, які знадобляться у побуті, та розвінчує міфи.

Не можна класти мед у гарячий чай — цей популярний міф роками забирав у нас насолоду смачного й корисного чаювання з медом. І от нарешті його піддали сумніву. Чи справді це поєднання шкідливе для здоров’я, читай далі.

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Мед і гарячий чай — небезпечне поєднання?

Усі страхи про мед у чаї пов’язані з тим, що під час нагрівання в цьому продукті утворюється оксиметилфурфурол.

А ще було дослідження, в якому йшлося, що ця речовина є потенційною отрутою та канцерогеном, тож смакота у вигляді чаю з медом перетворилася на небезпеку.

Однак ось невеликий секрет.

Оксиметилфурфурол утворюється при нагріванні цукрів, а це означає, що окрім меду він є в будь-якій термічно обробленій їжі, навіть у грінках, чорносливі та обсмаженій каві.

Також у всій твоїй улюбленій випічці, варенні, джемах, у різних смажених, печених та навіть сушених стравах є ця небажана сполука.

Оксиметилфурфурол постійно утворюється в усіх цукровмісних продуктах і без нагрівання, просто це відбувається повільніше.

Виходить, що ця речовина завжди присутня у фруктових соках, вині й тому ж меді. І що довше вони зберігаються, то більше в них виробляється цієї речовини.

Чи справді ця речовина шкідлива?

Перш ніж панікувати й жалітися на те, що тепер взагалі нічого їсти не можна, варто розібратися, чи справді ця речовина настільки шкідлива, чи це бабусині казки?

В останніх детальних дослідженнях на живих організмах токсичність і канцерогенність оксиметилфурфуролу не була доведена взагалі.

Тож можеш сміливо додавати мед у чай, випічку та й взагалі будь-куди!

Мед може стати у пригоді на випадок екстреної ситуації, наприклад, відключення світла. А чим ще можна перекусити, якщо немає електроенергії, читай у нашому матеріалі.

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