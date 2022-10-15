Як їсти теплу й корисну їжу, коли немає електрики — поради дієтологів

Ми звикли до всіх благ цивілізації у вигляді електрики та приладів, які дуже швидко дозволяють нам готувати або розігрівати їжу.
Ніхто не міг уявити, що в наш дім прийде повномасштабна війна, яка декого змусить повернутися до польових умов. Зокрема, нещодавні атаки ворога по критичній інфраструктурі тимчасово знеструмили великі українські міста.
Хоч комунальні служби досить швидко відновили та стабілізували енергопостачання, ніхто не може гарантувати, що ворог не зробить ще одну спробу залишити нас без світла.
Дієтологині Тетяна Лакуста та Ольга Гордієвич розповіли, як приготувати смачну, поживну і теплу їжу, коли немає електрики.
За можливості дієтологи радять дотримуватися правила здорової тарілки: поєднувати у кожному прийомі їжі білки, жири, вуглеводи та клітковину.
Однак в екстренних ситуаціях баланс відходить на другий план. В такому разі слід обрати поживну вуглеводну їжу, яка на довго заряджає організм, легко готується або не потребує готування.
Однак в екстренних ситуаціях баланс відходить на другий план. В такому разі слід обрати поживну вуглеводну їжу, яка на довго заряджає організм, легко готується або не потребує готування.
Є невибагливі продукти, які зможуть підтримувати режим збалансованого харчування навіть в екстренних ситуаціях:
Альтернатива рибним консервам – пресерви оселедця. Але їх треба з’їсти якомога швидше. Без холодильника вони можуть зіпсуватися
Сублімована їжа, сухі сніданки, локшина швидкого приготування, супи в брикетах, хлібці, протеїнові батончики та коктейлі теж підійдуть в екстримальних умовах, в разі крайньої необхідності.
Сублімована їжа, сухі сніданки, локшина швидкого приготування, супи в брикетах, хлібці, протеїнові батончики та коктейлі теж підійдуть в екстримальних умовах, в разі крайньої необхідності.
Головне у такій їжі дивитися на склад, радить дієтологиня. Цукор, глазур, солоні приправи з великою кількістю емульгаторів та підсилювачів смаку — тільки роздразнять апетит.
Нашому шлунково-кишковому тракту та слизовій більше подобається тепла їжа, адже вона сприяє виділенню ферментів і є перевагою для імунітету у холодну пору року.
Якщо нема можливості приготувати або розігріти їжу на вогні, є кілька альтернативних варіантів, які допоможуть зберегти її теплою.
Як не дивно, цей метод працює і зберігає тепло. Для більшої ефективності варто додатково використати термопакет.
Та все ж можна поставити мультиварку на постійну функцію підігріву і, якщо вимкнеться світло, їжа якийсь час буде теплою.
Дієтологині поділилися варіантами смачних та поживних варіантів збалансованих перекусів в екстремальних умовах.
Приготувати завчасно страви, які подають холодними чи вони й так смакують — це теж вихід із ситуації. До прикладу, можна зварити картоплю в мундирі, приготувати кіш, запіканку чи запекти індичку.
Триває сезон грибів, які теж можна їсти в екстренних ситуаціях. Ми розповіли тобі всі способи, які допоможуть засушити гриби.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.