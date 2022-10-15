Як їсти теплу й корисну їжу, коли немає електрики — поради дієтологів

Ми звикли до всіх благ цивілізації у вигляді електрики та приладів, які дуже швидко дозволяють нам готувати або розігрівати їжу.

Ніхто не міг уявити, що в наш дім прийде повномасштабна війна, яка декого змусить повернутися до польових умов. Зокрема, нещодавні атаки ворога по критичній інфраструктурі тимчасово знеструмили великі українські міста.

Хоч комунальні служби досить швидко відновили та стабілізували енергопостачання, ніхто не може гарантувати, що ворог не зробить ще одну спробу залишити нас без світла.

Зараз також дивляться

Дієтологині Тетяна Лакуста та Ольга Гордієвич розповіли, як приготувати смачну, поживну і теплу їжу, коли немає електрики.

Кошик для екстренної ситуації

За можливості дієтологи радять дотримуватися правила здорової тарілки: поєднувати у кожному прийомі їжі білки, жири, вуглеводи та клітковину.

Однак в екстренних ситуаціях баланс відходить на другий план. В такому разі слід обрати поживну вуглеводну їжу, яка на довго заряджає організм, легко готується або не потребує готування.

Є невибагливі продукти, які зможуть підтримувати режим збалансованого харчування навіть в екстренних ситуаціях:

Білки: консерви тунця, сардин, скумбрії у власному соку, молочна продукція. Також підійдуть консервовані бобові: квасоля, сочевиця та нут.

Альтернатива рибним консервам – пресерви оселедця. Але їх треба з’їсти якомога швидше. Без холодильника вони можуть зіпсуватися

Жири: тверді сири, сало, печінка тріски, оливки, горіхи, насіння, олія, арахісова паста, горіхи.

тверді сири, сало, печінка тріски, оливки, горіхи, насіння, олія, арахісова паста, горіхи. Вуглеводи: мед, хліб, хлібці та крупи, які достатньо просто залити водою, наприклад, кус-кус, вівсяні пластівці, гречка.

мед, хліб, хлібці та крупи, які достатньо просто залити водою, наприклад, кус-кус, вівсяні пластівці, гречка. Клітковина: овочі та фрукти. Сміливо купуй яблука, груші, сливи, моркву, капусту, огірки, болгарський перець та селеру. Комбінуй їх із квашеними, сушеними та в’яленими овочами та фруктами.

Сублімована їжа, сухі сніданки, локшина швидкого приготування, супи в брикетах, хлібці, протеїнові батончики та коктейлі теж підійдуть в екстримальних умовах, в разі крайньої необхідності.

Головне у такій їжі дивитися на склад, радить дієтологиня. Цукор, глазур, солоні приправи з великою кількістю емульгаторів та підсилювачів смаку — тільки роздразнять апетит.

Тепла їжа в польових умовах

Нашому шлунково-кишковому тракту та слизовій більше подобається тепла їжа, адже вона сприяє виділенню ферментів і є перевагою для імунітету у холодну пору року.

Якщо нема можливості приготувати або розігріти їжу на вогні, є кілька альтернативних варіантів, які допоможуть зберегти її теплою.

Термоси для їжі. Зараз продається багато термосів різної місткості та форми, тож цілком можна після приготування перелити чи пересипати їжу туди.

Зараз продається багато термосів різної місткості та форми, тож цілком можна після приготування перелити чи пересипати їжу туди. Термосумка або термопакети. Вони теж гарно зберігають тепло, особливо добре спрацюють у тандемі з термосом.

Вони теж гарно зберігають тепло, особливо добре спрацюють у тандемі з термосом. Бабусин метод капустини. Більшість з нас пам’ятає ті часи, коли бабуся закутувала каструлю з борщем у простирадло чи коцик.

Як не дивно, цей метод працює і зберігає тепло. Для більшої ефективності варто додатково використати термопакет.

Мультиварка. Деякі види цього пристрою теж мають термофункцію. Звісно, тепло в них тримається менше, ніж в термоконтейнерах.

Та все ж можна поставити мультиварку на постійну функцію підігріву і, якщо вимкнеться світло, їжа якийсь час буде теплою.

Духовка. Її теж можна поставити на мінімальну температуру та покласти туди їжу. Якщо вимкнуть електрику, то певний час їжа лишатиметься теплою, адже духовка холоне не одразу.

Її теж можна поставити на мінімальну температуру та покласти туди їжу. Якщо вимкнуть електрику, то певний час їжа лишатиметься теплою, адже духовка холоне не одразу. Туристичний газовий пальник. За допомогою нього можна закип’ятити воду, приготувати або розігріти їжу.

За допомогою нього можна закип’ятити воду, приготувати або розігріти їжу. Набір для фондю. Для нього дієтологиня радить запастися сухим спиртом. Фондю буде гарно смакувати з сушеним хлібом та овочами.

Приклади збалансованого швидкого харчування

Дієтологині поділилися варіантами смачних та поживних варіантів збалансованих перекусів в екстремальних умовах.

Запарена гречка із салатом з капусти, моркви та квасолі, який заправлений олією, твердим сиром та тунцем чи сардинами на вибір; Хлібці з твердим сиром та печінкою тріски, печена картопля або запарений кус-кус і салат із сирого буряка, яблука, капусти, який заправлений олією, вареним яйцем або оселедцем чи сардинами з банки на вибір.

Приготувати завчасно страви, які подають холодними чи вони й так смакують — це теж вихід із ситуації. До прикладу, можна зварити картоплю в мундирі, приготувати кіш, запіканку чи запекти індичку.

Триває сезон грибів, які теж можна їсти в екстренних ситуаціях. Ми розповіли тобі всі способи, які допоможуть засушити гриби.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.