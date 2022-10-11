Рецепти страв нашвидкуруч: готуємо смачно в екстремальних умовах

Під час війни з’являється багато різних потреб. Люди думають над купівлею генератора, запасаються йодом та купують павербанки.

Але що робити, коли потрібно приготувати їжу та нагодувати рідних в екстремальних умовах?

В такі моменти багатьом не до приготування складних страв. Звичайно, можна зробити нашвидкоруч бутерброди, салат, вівсянку, посмажити овочі, м’ясо та сухарі.

Однак якщо ти хочеш приготувати поживну та калорійну їжу, потрібно заздалегідь знайти необхідні рецепти. Ми підготували варіанти, які можна буде приготувати навіть на вогнищі, якщо маєш сковорідку і каструлю.

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Макарони з консервованим тушкованим м’ясом на сковороді

Інгредієнти:

вермішель – 200 г;

тушонка яловича – 200 г;

цибуля – 1 шт.;

шпинат – 1 великий пучок;

корінь селери – 1 шт.;

сіль – щіпка;

олія – 2 ст.л;

спеції – за смаком.

Приготування:

Поріж цибулю. Селеру дрібно натри. На сковороді розігрій 2 столові ложки рослинної олії, підсмаж цибулю. Відправ туди шпинат і стружку селери, тримай на повільному вогні, поки шпинат повністю не розпливеться. Поклади до овочів м’ясну консерву, перемішай. Опустити в сковороду вермішель, посоли й додай спеції за смаком. Залий водою і перемішай. Тушкуй під кришкою хвилин 10, щоб вся волога випарувалася, а вермішель стала м’якою.

Картопля з часником і салом

Інгредієнти:

картопля – 5 шт;

сало – 100 г;

цибуля – 1 шт;

сіль – за смаком;

Приготування:

Картоплю треба очистити, сало вимити. Наріж сало невеликими шматочками. Відправ його на суху розпечену сковороду і смаж доти, поки не витопиться трохи жиру. Картоплю наріж соломкою. Додай до сала і посоли. Ріпчасту цибулю наріж півкільцями. Додай до картоплі цибулю. Накрий кришкою і смаж на повільному вогні до готовності цибулі.

Свинина з овочами: ситне рагу

Інгредієнти:

м’ясо – 500 г;

картопля – 4 шт;

кабачок – 2 шт;

цибуля – 1 головка;

часник – 3 зубчики;

помідор – 2 шт.;

сіль і приправи;

Приготування:

М’ясо промий і наріж невеликими шматками. Очисти всі овочі, наріж їх кубиками (крім цибулі, її потрібно нашаткувати півкільцями). У казані або глибокій сковороді розігрій трохи рослинної олії, на ній обсмаж м’ясо до готовності. Виклади шматки в окрему миску, а на олії обсмаж овочі. Виклади овочі м’ясо, картоплю, посоли й додай дрібку приправ. Влий трохи води, достатньо буде половини склянки. Тушкуй до готовності картоплі під кришкою.

Вівсяний суп із грибами

Інгредієнти:

гриби (кількість за бажанням) або сушені — жменя;

геркулес — 1 склянка;

цибуля — 2 шт;

картопля – 2-3 шт;

сіль — 0,5 ч.л;

чорний перець горошком, лавровий лист.

Приготування:

Сушені гриби потрібно заздалегідь замочити (приблизно на 30 хвилин), потім злити воду і використовувати, як свіжі. Закип’яти 2 літри води. Додати гриби, порізані товстою соломкою, і вари приблизно півгодини. Додай цибулю, картоплю, приправи, сіль. Всип геркулес, вари ще 20 хвилин, при необхідності долий ще води. За консистенцією суп має бути густим, але не кашкоподібним.

Горохова каша

Інгредієнти:

горох — 2 склянки;

сушена цибуля, морква, зелень;

сіль, перець, приправи до смаку;

топлене масло/олія.

Приготування:

Горох та моркву замочи у воді (2 склянки) на 10-15 хвилин. Постав на вогонь і додай цибулю, сіль, спеції. Влий ще 2-3 склянки води та вари до готовності. Наприкінці додай сушену зелень та олію.

Омлет із сухого яєчного порошку

Інгредієнти:

яєчний порошок — 1,5 ст.л;

молоко сухе — 10 г;

масло топлене/вершкове — 1 ч.л;

сіль — щіпка.

Приготування:

Сухе молоко розведи у третині склянки води та залий ним яєчний порошок. Посоли та збий вилкою. Вилий на розігріту, змащену маслом сковороду або кришку від казанка, Смаж на сильному вогні. Можна додати зелень, ковбаски або сало.

Хлібні коржі на дріжджах

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 1 склянка;

сухі дріжджі — 1 ч.л;

сіль, цукор за смаком.

Приготування:

Змішай борошно та сухі дріжджі. У 1/3 склянки води розчини сіль та цукор, вилий в суху суміш і заміси тісто. Сформуй плоский коржик, припили його з двох боків борошном і виклади в змащену олією сковороду. Накрий рушником і постав у тепле місце. Приблизно через 1,5 години тісто має збільшитися вдвічі. Коли це станеться, постав сковороду на вогонь (слабкий). Як тільки одна сторона зарум’яниться, переверни й підсмаж корж з іншого боку.

Смачного!

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