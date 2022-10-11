Рецепти страв нашвидкуруч: готуємо смачно в екстремальних умовах

Під час війни з’являється багато різних потреб. Люди думають над купівлею генератора, запасаються йодом та купують павербанки.
Але що робити, коли потрібно приготувати їжу та нагодувати рідних в екстремальних умовах?
Але що робити, коли потрібно приготувати їжу та нагодувати рідних в екстремальних умовах?
В такі моменти багатьом не до приготування складних страв. Звичайно, можна зробити нашвидкоруч бутерброди, салат, вівсянку, посмажити овочі, м’ясо та сухарі.
Однак якщо ти хочеш приготувати поживну та калорійну їжу, потрібно заздалегідь знайти необхідні рецепти. Ми підготували варіанти, які можна буде приготувати навіть на вогнищі, якщо маєш сковорідку і каструлю.
Прості рецепти страв для приготування в екстремальних умовах — читай в матеріалі.
Інгредієнти:
Фото – Unsplash
Приготування:
Приготування:
Смачного!
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