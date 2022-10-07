Супи з ароматом осені. Три оригінальні, прості та швидкі рецепти

Після довгого робочого дня та купи справ у більшості немає бажання годинами стояти біля плити, але що ж тоді робити, купувати фаст-фуд?

Щоб корисно та поживно поїсти, не обов’язково витрачати багато часу. Шеф-кухар Марко Черветті поділився рецептом трьох супів, які пахнуть осінню і додадуть тобі сил після робочого дня.

Веганський осінній суп — Дхал Карі з сочевицею

Це традиційний шрі-ланкійський суп, готується дуже просто та швидко, головне, будь готовим (-ою) до смакового вулкана зі спецій.

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Інгредієнти:

кокосові вершки

червона цибуля — 100 г

часник — 4 зубчики

перець чилі — 10 г

рослинна олія — 25 г

помідор рожевий — 80 г

зіра — на смак

зернятка гірчиці — на смак

червона сочевиця — 60 г

карі — на смак

куркума — на смак

сіль — 1 г на смак

рис басматі

Підготуй все до смаження: помий та дрібно наріж цибулю, часник та перець чилі, а сочевицю залий водою. Тепер на розігріту та змащену олією пательню або в каструлю виклади порізані овочі, обсмажуючи на середньому вогні.

Щойно все підрум’яниться додавай туди порізаний томат, зіру, гірчицю й сочевицю разом з водою. Якщо ти любиш більш рідкі супи, то влий ще води.

Залишається посолити, додати куркуму та кокосові вершки й проварити ще кілька хвилин на маленькому вогні — і суп готовий.

Венеціанський цибулевий суп

Таку назву він має не просто так, цей осінній суп вважається традиційним у Венеції. А щоб тобі ще більше сподобався цей осінній рецепт, то ось маленький спойлер: у складі є вино.

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста — 1 кг

стебло селери — 150 г

морква — 150 г

сиров’ялене сало — 150 г

часник — 6 великих зубчиків

розмарин — 3 г

шавлія

лаврове листя — 2 листки

вода — 1 л

оливкова олія — 100 г

біле вино — 250 мл

перець чорний

Почисти всі овочі та займися нарізкою, вона буде відрізнятися. Цибулю треба нарізати соломкою, селеру — дрібними кубиками, моркву натерти на великій тертці, часник подрібнити ножем, а сало нарізати скибочками.

Засмажку робитимемо одразу в каструлі, тому постав її на плиту й влий трохи олії. Спершу висип туди порізане сало й просмаж його, а далі додай розмарин, шавлію, лаврове листя, часник, перемішай та обсмаж.

Тепер можна перчити й додавати вино, після чого слід зачекати, доки воно випарується, й додати води. Зменш вогонь до мінімуму й протушкуй якомога довше — і осінній суп готовий.

У фінальному етапі, перед подачею, вийми з супу всі гілочки та листя, вони вже віддали свій смак та аромат.

Похмільний суп Алла піцайола

Цей суп родом з Неаполя. Там вірять, що він повертає бадьорість після будь-якої вечірки, однак готувати його можна навіть без такого приводу.

Інгредієнти:

баклажан — 350 г

банка консервованих томатів у власному соку — 250 г

каперси — 20 г

оливки та маслини — по 30 г

часник — 10 г

броколі — 50 г

орегано — 1 г

овочевий бульйон — 250 мл

оливкова олія — 30 г

сіль — 1 г

перець — 1 г

Помий баклажани та поклади їх в духовку. Зачекай, доки овочі стануть м’якими, після чого вийми з духовки, зніми шкірку й дрібно поріж. До баклажана додай консервовані томати й збий суміш блендером.

В розігріту каструлю налий олію, вкинь зубчик часнику й дрібно порізані броколі. Після того, як обсмажиш це — додай оливки, маслини, каперси й тушкуй все разом кілька хвилин.

В каструлю з овочами вилий суміш з баклажана та томатів та овочевий бульйон до консистенції, яка тобі подобається. Залишається додати сіль, перець, орегано, довести до кипіння та залишити на пів години тушкуватися.

Цей осінній суп вільно можна насипати одразу після того, як він закипить. Додаткове тушкування робить страву більш густою і насиченою.

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