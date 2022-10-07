Супы с ароматом осени. Три оригинальных, простых и быстрых рецепта

После долгого рабочего дня и кучи дел у большинства нет желания часами стоять у плиты, но что же делать, покупать фаст-фуд?

Чтобы полезно и питательно поесть, необязательно тратить много времени. Шеф-повар Марко Черветти поделился рецептом трех супов, которые пахнут осенью и прибавят тебе сил после рабочего дня.

Веганский осенний суп — Дхал Кари с чечевицей

Это традиционный шри-ланкийский суп, готовится очень просто и быстро, главное, будь готовым к вкусовому вулкану из специй.

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Ингредиенты:

кокосовые сливки

красный лук — 100 г

чеснок — 4 зубчика

перец чили — 10 г

растительное масло — 25 г

помидор розовый — 80 г

зира — по вкусу

зернышки горчицы — по вкусу

красная чечевица — 60 г

карри — по вкусу

куркума — по вкусу

соль — 1 г по вкусу

рис басмати

Подготовь все к жарке: помой и мелко нарежь лук, чеснок и перец чили, а чечевицу залей водой. Теперь на разогретую и смазанную маслом сковороду или в кастрюлю выложи порезанные овощи, обжаривая на среднем огне.

Как только все подрумянится, добавь туда порезанный томат, зиру, горчицу и чечевицу вместе с водой. Если ты любишь более жидкие супы, то влей еще воды.

Остается посолить, добавить куркуму, кокосовые сливки и проварить еще несколько минут на маленьком огне — и суп готовый.

Венецианский луковый суп

Такое название он носит не просто так, этот осенний суп считается традиционным в Венеции. А чтобы тебе еще больше понравился этот осенний рецепт, вот маленький спойлер: в составе есть вино.

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 кг

стебель сельдерея — 150 г

морковь — 150 г

сырое сало — 150 г

чеснок — 6 больших зубчиков

розмарин — 3 г

шалфей

лавровые листья — 2 листа

вода – 1 л

оливковое масло — 100 г

белое вино — 250 мл

перец черный

Очисти все овощи и займись нарезкой, она будет отличаться. Лук нужно нарезать соломкой, сельдерей – мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить ножом, а сало нарезать ломтиками.

Зажарку будем делать сразу в кастрюле, поэтому поставь ее на плиту и влей немного масла. Сначала сыпь туда порезанное сало и прожарь его, а затем добавь розмарин, шалфей, лавровые листья, чеснок, перемешай и обжарь.

Теперь можно перчить и добавлять вино, после чего следует подождать, пока оно испарится, и добавить воды. Убавь огонь до минимума и туши как можно дольше — и осенний суп готов.

В финальном этапе, перед подачей, вынь из супа все веточки и листья, они уже отдали свой вкус и аромат.

Похмельный суп Алла пиццайола

Этот суп родом из Неаполя. Там верят, что он возвращает бодрость после любой вечеринки, однако готовить его можно даже без такого повода.

Ингредиенты:

баклажан — 350 г

банка консервированных томатов в собственном соку — 250 г

каперсы — 20 г

оливки и маслины — по 30 г

чеснок — 10 г

брокколи — 50 г

орегано — 1 г

овощной бульон — 250 мл

оливковое масло — 30 г

соль — 1 г

перец — 1 г

Помой баклажаны и положи их в духовку. Подожди, пока овощи станут мягкими, после чего вынь из духовки, сними кожуру и мелко порежь. К баклажану добавь консервированные томаты и взбей смесь блендером.

В разогретую кастрюлю налей масло, вкинь зубчик чеснока и мелко порезанные брокколи. После того как обжаришь это, добавь оливки, маслины, каперсы и туши все вместе несколько минут.

В кастрюлю с овощами вылей смесь из баклажана и томатов и овощной бульон до консистенции, которая тебе нравится. Остается добавить соль, перец, орегано, довести до кипения и оставить на пол часа тушиться.

Этот осенний суп можно насыпать сразу после того, как он закипит. Дополнительное тушение делает блюдо более густым и насыщенным.

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