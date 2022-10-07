Супы с ароматом осени. Три оригинальных, простых и быстрых рецепта

После долгого рабочего дня и кучи дел у большинства нет желания часами стоять у плиты, но что же делать, покупать фаст-фуд?
Чтобы полезно и питательно поесть, необязательно тратить много времени. Шеф-повар Марко Черветти поделился рецептом трех супов, которые пахнут осенью и прибавят тебе сил после рабочего дня.
Это традиционный шри-ланкийский суп, готовится очень просто и быстро, главное, будь готовым к вкусовому вулкану из специй.
Ингредиенты:
Подготовь все к жарке: помой и мелко нарежь лук, чеснок и перец чили, а чечевицу залей водой. Теперь на разогретую и смазанную маслом сковороду или в кастрюлю выложи порезанные овощи, обжаривая на среднем огне.
Как только все подрумянится, добавь туда порезанный томат, зиру, горчицу и чечевицу вместе с водой. Если ты любишь более жидкие супы, то влей еще воды.
Остается посолить, добавить куркуму, кокосовые сливки и проварить еще несколько минут на маленьком огне — и суп готовый.
Такое название он носит не просто так, этот осенний суп считается традиционным в Венеции. А чтобы тебе еще больше понравился этот осенний рецепт, вот маленький спойлер: в составе есть вино.
Очисти все овощи и займись нарезкой, она будет отличаться. Лук нужно нарезать соломкой, сельдерей – мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить ножом, а сало нарезать ломтиками.
Зажарку будем делать сразу в кастрюле, поэтому поставь ее на плиту и влей немного масла. Сначала сыпь туда порезанное сало и прожарь его, а затем добавь розмарин, шалфей, лавровые листья, чеснок, перемешай и обжарь.
Теперь можно перчить и добавлять вино, после чего следует подождать, пока оно испарится, и добавить воды. Убавь огонь до минимума и туши как можно дольше — и осенний суп готов.
В финальном этапе, перед подачей, вынь из супа все веточки и листья, они уже отдали свой вкус и аромат.
Этот суп родом из Неаполя. Там верят, что он возвращает бодрость после любой вечеринки, однако готовить его можно даже без такого повода.
Помой баклажаны и положи их в духовку. Подожди, пока овощи станут мягкими, после чего вынь из духовки, сними кожуру и мелко порежь. К баклажану добавь консервированные томаты и взбей смесь блендером.
В разогретую кастрюлю налей масло, вкинь зубчик чеснока и мелко порезанные брокколи. После того как обжаришь это, добавь оливки, маслины, каперсы и туши все вместе несколько минут.
В кастрюлю с овощами вылей смесь из баклажана и томатов и овощной бульон до консистенции, которая тебе нравится. Остается добавить соль, перец, орегано, довести до кипения и оставить на пол часа тушиться.
Этот осенний суп можно насыпать сразу после того, как он закипит. Дополнительное тушение делает блюдо более густым и насыщенным.
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