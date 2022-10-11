Рецепты блюд на скорую руку: готовим вкусно в экстремальных условиях

Во время войны появляется много разных потребностей. Люди думают над покупкой генератора, запасаются йодом и покупают павербанки.
Но что делать, когда нужно приготовить еду и накормить родных в экстремальных условиях?
Но что делать, когда нужно приготовить еду и накормить родных в экстремальных условиях?
В такие моменты многим не до приготовления сложных блюд. Конечно, можно сделать наскоро бутерброды, салат, запарить овсянку, пожарить овощи, мясо и сухари.
Однако если ты хочешь приготовить питательную и калорийную пищу, нужно заранее найти необходимые рецепты. Мы подготовили варианты, которые можно будет приготовить даже на костре, если у тебя есть сковорода и кастрюля.
Простые рецепты блюд для приготовления в экстремальных условиях – читай в материале.
Ингредиенты:
Фото — Unsplash
Приготовление:
Приятного аппетита!
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