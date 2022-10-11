Рецепты блюд на скорую руку: готовим вкусно в экстремальных условиях

Во время войны появляется много разных потребностей. Люди думают над покупкой генератора, запасаются йодом и покупают павербанки.

Но что делать, когда нужно приготовить еду и накормить родных в экстремальных условиях?

В такие моменты многим не до приготовления сложных блюд. Конечно, можно сделать наскоро бутерброды, салат, запарить овсянку, пожарить овощи, мясо и сухари.

Однако если ты хочешь приготовить питательную и калорийную пищу, нужно заранее найти необходимые рецепты. Мы подготовили варианты, которые можно будет приготовить даже на костре, если у тебя есть сковорода и кастрюля.

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Простые рецепты блюд для приготовления в экстремальных условиях – читай в материале.

Макароны с консервированным тушеным мясом на сковороде

Ингредиенты:

вермишель – 200 г;

тушенка говяжья – 200 г;

лук – 1 шт.;

шпинат – 1 большой пучок;

корень сельдерея – 1 шт.;

соль – щепотка;

масло – 2 ст.л;

специи – по вкусу.

Приготовление:

Порежь лук. Сельдерей мелко натри. На сковороде разогрей 2 столовых ложки растительного масла, обжарь лук. Отправь туда шпинат и стружку сельдерея, держи на медленном огне, пока шпинат полностью не расплывется. Положи к овощам мясную консерву, перемешай. Опусти в сковороду вермишель, посоли и добавь специи по вкусу. Залей водой и перемешай. Туши под крышкой минут 10, чтобы вся влага испарилась, а вермишель стала мягкой.

Картофель с чесноком и салом

Ингредиенты:

картофель – 5 шт;

сало – 100 г;

лук – 1 шт;

соль – по вкусу;

Приготовление:

Картошку нужно почистить, сало вымыть. Нарежь сало небольшими кусочками. Отправь его на сухую раскаленную сковороду и жарь до тех пор, пока не растопится немного жира. Картошку нарежь соломкой. Добавь к салу и посоли. Репчатый лук нарежь полукольцами. Добавь к картофелю лук. Накрой крышкой и жарь на медленном огне до готовности лука.

Свинина с овощами: сытное рагу

Ингредиенты:

мясо – 500 г;

картофель – 4 шт;

кабачок – 2 шт;

лук – 1 головка;

чеснок – 3 зубчика;

помидор – 2 шт.;

соль и приправы;

Приготовление:

Мясо промой и нарежь небольшими кусками. Почисть все овощи, нарежь их кубиками (кроме лука, его нужно нашинковать полукольцами). В котелке или глубокой сковороде разогрей немного растительного масла, на нем обжарь мясо до готовности. Выложи куски в отдельную миску, а на масле обжарь овощи. Выложи в овощи мясо, картофель, посоли и добавь щепотку приправ. Влей немного воды, достаточно будет половины стакана. Туши до готовности картофеля под крышкой.

Овсяный суп с грибами

Ингредиенты:

грибы (количество по желанию) или сушеные — горсть;

геркулес – 1 стакан;

лук – 2 шт;

картофель – 2-3 шт;

соль – 0,5 ч.л;

черный перец горошком, лавровый лист.

Приготовление:

Сушеные грибы нужно заранее замочить (примерно на 30 минут), затем слить воду и использовать как свежие. Вскипяти 2 литра воды. Добавь грибы, изрезанные толстой соломкой, и вари примерно полчаса. Добавь лук, картофель, приправы, соль. Всыпь геркулес, вари еще 20 минут, при необходимости долей еще воды. По консистенции суп должен быть густым, но не кашицеобразным.

Гороховая каша

Ингредиенты:

горох – 2 стакана;

сушеный лук, морковь, зелень;

соль, перец, приправы по вкусу;

топленое масло;

Приготовление:

Горох и морковь замочи в воде (2 стакана) на 10-15 минут. Поставь на огонь и добавь лук, соль, специи. Влей еще 2-3 стакана воды и вари до готовности. В конце добавь сушеную зелень и растительное масло.

Омлет из сухого яичного порошка

Ингредиенты:

яичный порошок – 1,5 ст.л;

молоко сухое – 10 г;

масло топленое/сливочное — 1 ч.л;

соль – щепотка.

Приготовление:

Сухое молоко разведи в трети стакана воды и залей им яичный порошок. Посоли и взбей вилкой. Вылей на разогретую, смазанную маслом сковороду или крышку от котелка. Жарь на сильном огне. Можно добавить зелень, колбаски или сало.

Хлебные лепешки на дрожжах

Ингредиенты:

мука пшеничная — 1 ст;

сухие дрожжи – 1 ч.л;

соль, сахар по вкусу;

Приготовление:

Смешай муку и сухие дрожжи. В 1/3 стакана воды раствори соль и сахар, вылей в сухую смесь и замеси тесто. Сформируй плоскую лепешку, присыпь ее с двух сторон мукой и выложи в смазанную маслом сковороду. Накрой полотенцем и поставь в теплое место. Приблизительно через 1,5 часа тесто должно увеличиться вдвое. Когда это произойдет, поставь сковороду на огонь (слабый). Как только одна сторона зарумянится, переверни и поджарь лепешку с другой стороны.

Приятного аппетита!

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