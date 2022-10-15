Как есть теплую и полезную пищу, когда нет электричества — советы диетологов

Мы привыкли ко всем благам цивилизации в виде электричества и приборов, которые очень быстро позволяют готовить или разогревать еду.
Никто не мог вообразить, что в наш дом придет полномасштабная война, которая заставит кого-то вернуться к полевым условиям. В частности, недавние атаки врага по критической инфраструктуре обесточили крупные украинские города.
Хотя коммунальные службы достаточно быстро возобновили и стабилизировали энергоснабжение, никто не может гарантировать, что враг не сделает еще одну попытку оставить нас без света.
Диетологи Татьяна Лакуста и Ольга Гордиевич рассказали, как приготовить вкусную, питательную и теплую пищу, когда нет электричества.
По возможности диетологи советуют придерживаться правила здоровой тарелки: сочетать в каждом приеме пищи белки, жиры, углеводы и клетчатку.
Однако в экстренных ситуациях баланс отходит на второй план. В таком случае следует выбрать питательную углеводную пищу, которая на долго заряжает организм, легко готовится или не требует готовки.
Однако в экстренных ситуациях баланс отходит на второй план. В таком случае следует выбрать питательную углеводную пищу, которая на долго заряжает организм, легко готовится или не требует готовки.
Есть неприхотливые продукты, которые могут поддерживать режим сбалансированного питания даже в экстренных ситуациях:
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Сублимированная еда, сухие завтраки, лапша быстрого приготовления, супы в брикетах, хлебцы, протеиновые батончики и коктейли тоже подойдут в экстремальных условиях, в случае крайней необходимости.
Сублимированная еда, сухие завтраки, лапша быстрого приготовления, супы в брикетах, хлебцы, протеиновые батончики и коктейли тоже подойдут в экстремальных условиях, в случае крайней необходимости.
Главное в такой еде — смотреть на состав, советует диетолог. Сахар, глазурь, соленые приправы с большим количеством эмульгаторов и усилителей вкуса – только раздразнят аппетит.
Нашему желудочно-кишечному тракту и слизистой больше нравится теплая еда, ведь она способствует выделению ферментов и является преимуществом для иммунитета в холодное время года.
Если нет возможности приготовить или разогреть еду на огне, есть несколько альтернативных вариантов, которые помогут сохранить ее теплой.
Как ни странно, этот метод работает и сохраняет тепло. Для большей эффективности следует дополнительно использовать термопакет.
И все же можно поставить мультиварку на постоянную функцию подогрева и если выключится свет, еда какое-то время будет теплой.
Диетологи поделились вариантами вкусных и питательных вариантов сбалансированных перекусов в экстремальных условиях.
Приготовить заблаговременно блюда, которые подают холодными или будут и так вкусные — это тоже выход из ситуации. К примеру, можно сварить картофель в мундире, приготовить киш, запеканку или запечь индейку.
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