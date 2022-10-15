Как есть теплую и полезную пищу, когда нет электричества — советы диетологов

Мы привыкли ко всем благам цивилизации в виде электричества и приборов, которые очень быстро позволяют готовить или разогревать еду.

Никто не мог вообразить, что в наш дом придет полномасштабная война, которая заставит кого-то вернуться к полевым условиям. В частности, недавние атаки врага по критической инфраструктуре обесточили крупные украинские города.

Хотя коммунальные службы достаточно быстро возобновили и стабилизировали энергоснабжение, никто не может гарантировать, что враг не сделает еще одну попытку оставить нас без света.

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Диетологи Татьяна Лакуста и Ольга Гордиевич рассказали, как приготовить вкусную, питательную и теплую пищу, когда нет электричества.

Корзина для экстренной ситуации

По возможности диетологи советуют придерживаться правила здоровой тарелки: сочетать в каждом приеме пищи белки, жиры, углеводы и клетчатку.

Однако в экстренных ситуациях баланс отходит на второй план. В таком случае следует выбрать питательную углеводную пищу, которая на долго заряжает организм, легко готовится или не требует готовки.

Есть неприхотливые продукты, которые могут поддерживать режим сбалансированного питания даже в экстренных ситуациях:

Белки: консервы тунца, сардин, скумбрии в собственном соку, молочная продукция. Также подойдут консервированные бобовые: фасоль, чечевица и нут.

Альтернатива рыбным консервам – пресервы сельди. Но их нужно съесть как можно скорее. Без холодильника они могут испортиться

Жиры: твердые сыры, сало, печень трески, оливки, орехи, семена, растительное масло, арахисовая паста.

твердые сыры, сало, печень трески, оливки, орехи, семена, растительное масло, арахисовая паста. Углеводы: мед, хлеб, хлебцы и крупы, достаточно просто залить водой, например, кускус, овсяные хлопья, гречка.

мед, хлеб, хлебцы и крупы, достаточно просто залить водой, например, кускус, овсяные хлопья, гречка. Клетчатка: овощи и фрукты. Смело покупай яблоки, груши, сливы, морковь, капусту, огурцы, болгарский перец и сельдерей. Комбинируй их с квашеными, сушеными и вялеными овощами и фруктами.

Сублимированная еда, сухие завтраки, лапша быстрого приготовления, супы в брикетах, хлебцы, протеиновые батончики и коктейли тоже подойдут в экстремальных условиях, в случае крайней необходимости.

Главное в такой еде — смотреть на состав, советует диетолог. Сахар, глазурь, соленые приправы с большим количеством эмульгаторов и усилителей вкуса – только раздразнят аппетит.

Теплая еда в полевых условиях

Нашему желудочно-кишечному тракту и слизистой больше нравится теплая еда, ведь она способствует выделению ферментов и является преимуществом для иммунитета в холодное время года.

Если нет возможности приготовить или разогреть еду на огне, есть несколько альтернативных вариантов, которые помогут сохранить ее теплой.

Термосы для еды. Сейчас продается много термосов разной емкости и формы, поэтому вполне можно после приготовления перелить или пересыпать еду туда.

Сейчас продается много термосов разной емкости и формы, поэтому вполне можно после приготовления перелить или пересыпать еду туда. Термосумки или термопакеты. Они тоже сохраняют тепло, особенно хорошо они сработают в тандеме с термосом.

Они тоже сохраняют тепло, особенно хорошо они сработают в тандеме с термосом. Бабушкин метод капусты. Большинство из нас помнит те времена, когда бабушка закутывала кастрюлю с борщом в простыню или одеяло.

Как ни странно, этот метод работает и сохраняет тепло. Для большей эффективности следует дополнительно использовать термопакет.

Мультиварка. Некоторые виды этого устройства тоже обладают термофункцией. Конечно, тепло у них держится меньше, чем в термоконтейнерах.

И все же можно поставить мультиварку на постоянную функцию подогрева и если выключится свет, еда какое-то время будет теплой.

Духовка. Ее тоже можно поставить на минимальную температуру и положить туда еду. Если выключат электричество, то определенное время еда будет оставаться теплой, ведь духовка стынет не сразу.

Ее тоже можно поставить на минимальную температуру и положить туда еду. Если выключат электричество, то определенное время еда будет оставаться теплой, ведь духовка стынет не сразу. Туристическая газовая горелка. С помощью него можно вскипятить воду, приготовить или разогреть еду.

С помощью него можно вскипятить воду, приготовить или разогреть еду. Набор для фондю. Для него диетолог советует запастись сухим спиртом. Фондю будет хорошо сочетаться с сушеным хлебом и овощами.

Примеры сбалансированного быстрого питания

Диетологи поделились вариантами вкусных и питательных вариантов сбалансированных перекусов в экстремальных условиях.

Запаренная гречка с салатом из капусты, моркови и фасоли, заправленного растительным маслом, твердым сыром и тунцом или сардинами по выбору; Хлебцы с твердым сыром и печенью трески, печеный картофель или запаренный кускус и салат из сырой свеклы, яблок, капусты, заправленного растительным маслом, вареным яйцом или селедкой, сардинами из банки по выбору.

Приготовить заблаговременно блюда, которые подают холодными или будут и так вкусные — это тоже выход из ситуации. К примеру, можно сварить картофель в мундире, приготовить киш, запеканку или запечь индейку.

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