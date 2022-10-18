Советы

“Друзья говорят, что это вредно. Можно ли добавлять мед в горячий чай?”

Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич

Кандидат химических наук

Вероника Кононенко, редактор сайта 18 октября 2022, 07:00
мед

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“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
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Советы

“Друзья говорят, что это вредно. Можно ли добавлять мед в горячий чай?”
Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич
Кандидат химических наук

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Лілія Сіроха
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Психолог, консультант в методе Позитивная психотерапия

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Психолог

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Практикующий психолог, ведущая программы Утро в Большом Городе

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Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

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карпачев
Дмитрий Карпачов
Детский психолог, телеведущий
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