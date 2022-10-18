“Друзья говорят, что это вредно. Можно ли добавлять мед в горячий чай?”

Наука может быть интересна и познавательна не только для детей, но и для взрослых, открывая все новые и новые факты о мире и быте.

Украинский химик-ученый Глеб Репич умеет делать науку нескучной, а вместе с тем показывает интересные лайфхаки, которые пригодятся в быту, и развенчивает мифы.

Нельзя класть мед в горячий чай — этот популярный миф годами отбирал у нас наслаждение вкусным и полезным чаепитием с медом. И вот наконец его подвергли сомнению. Действительно ли это сочетание вредно для здоровья, читай дальше.

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Мед и горячий чай — опасное сочетание?

Все страхи о меде в чае связаны с тем, что при нагревании в этом продукте образуется оксиметилфурфурол.

А еще было исследование, что это вещество является потенциальным ядом и канцерогеном, поэтому лакомство в виде чая с медом превратилось в опасность.

Однако вот маленький секрет.

Оксиметилфурфурол образуется при нагревании сахаров, а это значит, что кроме меда он есть в любой термически обработанной пище, даже в гренках, черносливе и обжаренном кофе.

Также во всей твоей любимой выпечке, варенье, джемах, в разных жареных, печеных и даже сушеных блюдах есть это нежелательное соединение.

Оксиметилфурфурол постоянно появляется во всех сахаросодержащих продуктах и без нагревания, просто это происходит медленнее.

Выходит, что это вещество всегда присутствует во фруктовых соках, вине и том же меде. И чем дольше они хранятся, тем больше образуется вещества.

Действительно ли это вещество вредно?

Прежде чем паниковать и жаловаться на то, что теперь вообще ничего есть нельзя, стоит разобраться, действительно ли это вещество настолько вредно или это бабушкины сказки?

В последних подробных исследованиях на живых организмах токсичность и канцерогенность оксиметилфурфурола не была доказана вообще.

Так что можешь смело добавлять мед в чай, выпечку и вообще куда угодно!

Напомним, что Глеб Репич является участником проекта Пара на миллион на Новом канале.

Мед может пригодиться на случай экстренной ситуации, например, отключения света. Чем еще можно перекусить, если нет электроэнергии, читай в нашем материале.

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