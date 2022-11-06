Безпечна альтернатива: чому тобі варто замінити цукор на фрукти

Цукор — джерело серотоніну, а ще хвороб. Надмірне споживання рафінованого цукру загрожує розвитком депресії, проблем з печінкою, діабету і це неповний перелік. Щоб зменшити його шкідливий вплив на організм, ми розповімо, який цукор можна вживати.

Чому цукор у фруктах найкорисніший

Лікар та кандидат медичних наук Андрій Беловєшкін розповів, який вид цукру є найменш шкідливим для нашого організму.

Цукор, який міститься у фруктах, є безпечнішою альтернативою білому та тростинному, а також фруктозі.

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Найбезпечніший цукор — у цілісних свіжих фруктах (не соки та смузі) та цілісних продуктах, — розповідає лікар.

Згідно з дослідженнями, чиста фруктоза провокує жирові відкладення в печінці. А білий і тростинний цукор — тим паче. Різноманітні сиропи, які використовують як цукрозамінники, наприклад, сироп агави, топінамбуру, і навіть мед містять у собі фруктозу.

Тож постійне споживання у великих кількостях цих продуктів неабияк шкодить організму.

Щоб зменшити вплив цукру на організм, потрібно максимально обмежити його споживання. Адже ми їмо його не тільки через солодке, а й у копчених, ковбасних продуктах, соусах та різноманітних напоях.

Цукор у фруктах є найбільш безпечним для нашого організму, бо він натурального походження, без обробок і має меншу насиченість.

Тому корисніше з’їсти яблуко чи фінік і отримати невелику суміш сахарози, фруктози і глюкози, аніж плитку шоколаду з рафінованим білим цукром, адже склад природних цукрів у фруктах не перевищує 10%.

Допустима норма споживання фруктози на день — не більше ніж 40 г, а цукру — 25-30 г. Наприклад, це 600 г винограду чи кілограм яблук. Або одна плитка шоколаду.

Тому для здорового функціонування організму краще віддати перевагу фруктам, аніж цукеркам та шоколаду. Це значно знижує кількість цукру в крові, а отже, запобігає розвиток діабету, карієсу та серцево-судинних захворювань.

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