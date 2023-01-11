Солодкий рай чи пекельна шкода? Які фрукти та ягоди містять найбільше цукру, а які найменше

Як було б чудово, якби наш організм завжди міг підказати, що сьогодні необхідно з’їсти, щоб добре почуватись. Однак зазвичай він встигає нам просигналізувати лише тоді, коли щось пішло не так.

Особливо яскраво стає помітною нестача вітамінів, а звідти — проблеми з імунітетом та постійні сезонні захворювання. Втім, не варто йти у протилежний бік та намагатися з’їсти усі можливі фрукти та ягоди.

Чому так? Усе досить просто — вони можуть містити чимало природного цукру, що теж не надто добре впливає на організм. Проте не засмучуйся! Потрібно лише знати, в якій кількості їх можна споживати, щоб почуватись здоровими. А детально про те, скільки кожен фрукт містить цукру, розповів гастроентеролог та дієтолог Олег Швець.

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Які фрукти містять найбільшу кількість цукру

Манго — 46 г цукру на один плід

Це досить високий вміст цукру для фрукта, тому кількість його порцій варто обмежувати. Найкраще, якщо це буде всього кілька скибочок на один прийом їжі.

Виноград — 23 г цукру на 200 г ягід

Виноград теж має досить високий вміст цукру, тому не варто захоплюватись його споживанням у великих кількостях. Найкращою ідеєю буде розрізати виноградинки навпіл та заморозити їх у такому вигляді. Це стане чудовим освіжаючим смаколиком.

Черешня — 25 г цукру на 200 г ягід

З’їсти не один кілограм черешні досить просто, особливо, коли приходить її сезон. Однак це може буде небезпечно для здоров’я. Найкращим рішенням буде зважити її та поділити на порції, щоб за один раз не з’їсти більше, ніж потрібно.

Груша — 17 г цукру на один плід

Груша не завжди може бути дуже солодкою на смак, але це не означає, що від цього вона містить менше цукру. Та скорочувати її порцію варто лише тоді, коли ти прагнеш менше вживати солодкого.

Тоді потрібно обмежитись кількома шматочками груші, які можна покласти у салат або несолодкий знежирений йогурт.

Кавун — 17 г цукру на 250 г ягоди

Хто не мріяв влітку взяти цілий херсонський кавунчик та з’їсти його наодинці просто ложкою? Хоча наступного літа у нас і буде така нагода, але порцію все ж таки доведеться трохи скоротити. Оскільки велика кількість цукру може нашкодити, з’їсти за один раз можна лише кілька скибочок.

Однак ніхто не забороняє збільшити кількість прийомів їжі, якщо порції будуть такими маленькими. Крім того, наповнений водою та мінералами, кавун допоможе швидко відновити запаси рідини та електролітний баланс організму влітку.

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Інжир — 16 г цукру на два плоди

З’їсти велику кількість інжиру може, мабуть, лише справжній шанувальник. Однак будь-кому варто пам’ятати, що їсти більше, ніж одну чи дві штучки плода, не варто.

Найкраще додати кілька шматочків інжиру в салат, змастити їх козячим сиром чи зробити з нього соус до курки.

Банан — 16 г цукру на один плід

Це один з найбільш калорійних фруктів, тому за кількістю його вживання варто слідкувати. Найкраще їсти його вранці і додавати лише половину до порції, наприклад, вівсянки чи кисломолочного сиру.

Які фрукти містять найменшу кількість цукру

Авокадо — 1,33 г цукру на один плід

Не варто дивуватись, що авокадо зараз у нашому списку, адже це з ботанічної точки зору ягода. І містить вона досить мало цукру. Однак, попри усі свої поживні властивості та користь, авокадо є дуже калорійним, тому варто слідкувати за кількістю, у якій його вживаєш.

Гуава — 5 г цукру на один плід

Попри цукор, гуава містить ще близько 3 г клітковини, що робить її досить важливою для раціону людини. Звісно, якщо є змога її знайти та придбати.

Малина — 5 г цукру на 100 г ягід

Малина теж, окрім цукру, містить ще й близько 8 г клітковини, що надзвичайно корисна для травлення та допомагає людині відчути ситість. Тому за можливості додавати її у свій раціон — чудова ідея.

Мускатна диня — 5 г цукру на один шматочок

Спочатку потрібно розібратись, яка різниця між звичайною та мускатною динею. Так ось — друга зовні має характерне біле забарвлення, ніби наліт. Крім того, вона надзвичайно корисна та низькокалорійна, тому, якщо додати її у свій раціон, щонайменше можна отримати задоволення.

Папайя — 6 г цукру на один плід

Звісно, це теж досить незвичайний для наших широт фрукт, але за можливості він може принести людині чимало користі. Вживати папайю можна як просто шматочками, так і з додаванням замороженого йогурту.

Полуниця — 7 г цукру на 200 г ягід

Попри свій надзвичайно яскравий солодкий смак, полуниця містить не так багато цукру, тому в сезон може стати королевою столу. Її можна вживати як просто без нічого зайвого, так і додавати у салати, що надасть їм свіжості.

Цукор — джерело серотоніну, а ще хвороб. Надмірне споживання рафінованого цукру загрожує розвитком депресії, проблем з печінкою, діабетом, і це неповний перелік. Читай, який цукор можна вживати, щоб зменшити його шкідливий вплив на організм.

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