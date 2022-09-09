Їжа та рецепти

З медом та пікантними прянощами — легкий рецепт солодких консервованих кавунів на зиму

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Вересня 2022, 23:00
Кавун на зиму: простий рецепт, як закрити кавун на зиму
Фото: Pexels

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