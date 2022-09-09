З медом та пікантними прянощами — легкий рецепт солодких консервованих кавунів на зиму

Смак літа хочеться надовго зберегти, щоб зимою з теплом згадувати приємні радісні дні. А як тобі ідея заготувати солодкі кавуни в банках?
Тим паче в холодний період людський організм буквально вимагає додаткової дози вітамінів. Консервовані кавуни зберігають у собі корисні властивості, а також бездоганний соковитий смак.
Тримай легкий рецепт заготівлі кавунів на зиму з медом та прянощами.
Інгредієнти розраховані на приготування однолітрової банки:
Ось і все! Тепер морозні дні не будуть такими сумними, адже стиглі кавуни, які увібрали в себе лагідне сонечко, тішитимуть тебе.
Зараз у розпалі сезон консервацій. Господині чи не щодня готують компоти, помідори, огірки, різноманітні соуси й приправи. Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко і собі розповів простий рецепт аджики на зиму.
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