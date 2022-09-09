З медом та пікантними прянощами — легкий рецепт солодких консервованих кавунів на зиму

Смак літа хочеться надовго зберегти, щоб зимою з теплом згадувати приємні радісні дні. А як тобі ідея заготувати солодкі кавуни в банках?

Тим паче в холодний період людський організм буквально вимагає додаткової дози вітамінів. Консервовані кавуни зберігають у собі корисні властивості, а також бездоганний соковитий смак.

Тримай легкий рецепт заготівлі кавунів на зиму з медом та прянощами.

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Кавуни на зиму: інгредієнти

Інгредієнти розраховані на приготування однолітрової банки:

Кавун — 500 г

Мед — 1 ст.л.

Чебрець сухий — 1 гілка

Лимонна кислота — 0,5 ч.л.

Вода — 500 мл

Кориця — 0,5 ч.л.

Гвоздика — 2 шт.

Рецепт заготівлі кавунів на зиму

Наріж кавун на шматочки, почисть їх від кісточок. Гострі краї шкірки обріж. Виклади на дно стерильної банки гілку чебрецю, гвоздику і зверху виклади шматочки кавуна. Їх не потрібно трамбувати, але варто укласти їх якомога щільніше. Залий банку з кавунами окропом, накрий зверху стерильною кришкою та залиш так на 3-5 хвилин. Злий воду в каструльку і додай прянощі та мед. Доведи маринад до кипіння, всип лимонну кислоту та розчини її. Залий банку з кавунами гарячим маринадом. Закрий банку стерильною кришкою і постав вистигати, накривши рушником. Зберігай мариновані кавуни у темному та прохолодному місці.

Ось і все! Тепер морозні дні не будуть такими сумними, адже стиглі кавуни, які увібрали в себе лагідне сонечко, тішитимуть тебе.

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