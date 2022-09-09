С медом и пикантными пряностями — легкий рецепт сладких консервированных арбузов на зиму

Вкус лета хочется надолго сберечь, чтобы зимой с теплом вспоминать приятные радостные дни. А как тебе идея приготовить сладкие арбузы в банках?
Тем более, в холодный период человеческий организм буквально требует дополнительной дозы витаминов. Консервированные арбузы сохраняют полезные свойства, а также безупречный сочный вкус.
Держи легкий рецепт заготовки арбуза на зиму с медом и пряностями.
Ингредиенты рассчитаны на приготовление однолитровой банки:
Вот и все! Теперь морозные дни не будут такими печальными, ведь спелые арбузы, впитавшие в себя ласковое солнышко, будут радовать тебя.
Сейчас в разгаре сезон консерваций. Хозяйки ежедневно готовят компоты, помидоры, огурцы, разнообразные соусы и приправы. Известный шеф-повар Евгений Клопотенко тоже рассказал простой рецепт аджики на зиму.
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