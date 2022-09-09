С медом и пикантными пряностями — легкий рецепт сладких консервированных арбузов на зиму

Вкус лета хочется надолго сберечь, чтобы зимой с теплом вспоминать приятные радостные дни. А как тебе идея приготовить сладкие арбузы в банках?

Тем более, в холодный период человеческий организм буквально требует дополнительной дозы витаминов. Консервированные арбузы сохраняют полезные свойства, а также безупречный сочный вкус.

Держи легкий рецепт заготовки арбуза на зиму с медом и пряностями.

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Арбузы на зиму: ингредиенты

Ингредиенты рассчитаны на приготовление однолитровой банки:

Арбуз — 500 г

Мед — 1 ст.л.

Тимьян сухой — 1 ветка

Лимонная кислота — 0,5 ч.л.

Вода — 500 мл

Корица — 0,5 ч.л.

Гвоздика — 2 шт.

Рецепт заготовки арбуза на зиму

Нарежь арбуз на кусочки, почисть их от косточек. Острые края шкурки обрежь. Выложи на дно стерильной банки ветку чабреца, гвоздику и сверху выложи кусочки арбуза. Их не нужно трамбовать, но следует уложить как можно плотнее. Залей банку с арбузами кипятком, накрой сверху стерильной крышкой и оставь так на 3-5 минут. Слей воду в кастрюльку и добавь пряности и мед. Доведи маринад до кипения, всыпь лимонную кислоту и раствори ее. Залей банку с арбузами горячим маринадом. Закрой банку стерильной крышкой и поставь остывать, накрыв полотенцем. Сохраняй маринованные арбузы в темном и прохладном месте.

Вот и все! Теперь морозные дни не будут такими печальными, ведь спелые арбузы, впитавшие в себя ласковое солнышко, будут радовать тебя.

Сейчас в разгаре сезон консерваций. Хозяйки ежедневно готовят компоты, помидоры, огурцы, разнообразные соусы и приправы. Известный шеф-повар Евгений Клопотенко тоже рассказал простой рецепт аджики на зиму.

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