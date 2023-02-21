Класичний чи з вершковим сиром? Прості рецепти японського моті

Традиційні десерти — це звична класика, яка виручить у будь-якій ситуації. Але інколи хочеться спробувати чогось цікавого та незвичного для нашої культури. Японські солодощі — смачні та поживні, але ще не користуються широкою популярністю серед українців.
Якщо тобі подобається японська культура харчування й ти шукаєш рецепт тематичних солодощів — у нашому матеріалі ти зможеш знайти рецепт японського моті.
Моті — це невеликі тістечка, які складаються з клейкого рисового тіста, приготованого у нестандартний спосіб. Додатково це тісто можна начиняти різними начинками.
Рецепт класичного моті та з начинкою ми підготували нижче.
Класичний моті готується двадцять хвилин. Для приготування моті за класичним рецептом потрібно купити рисове борошно — тож зверни на це увагу.
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Зазвичай моті готують з начинкою. Вікна пропонують тобі спробувати рецепт із вершковим сиром та фруктами. Такий десерт сподобається навіть дітям!
Для начинки візьми:
Якщо ж на японській кухні зупинятися не хочеться, спробуй приготувати американське рагу за неймовірним рецептом!
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