Класичний чи з вершковим сиром? Прості рецепти японського моті

Традиційні десерти — це звична класика, яка виручить у будь-якій ситуації. Але інколи хочеться спробувати чогось цікавого та незвичного для нашої культури. Японські солодощі — смачні та поживні, але ще не користуються широкою популярністю серед українців.

Якщо тобі подобається японська культура харчування й ти шукаєш рецепт тематичних солодощів — у нашому матеріалі ти зможеш знайти рецепт японського моті.

Рецепт моті

Моті — це невеликі тістечка, які складаються з клейкого рисового тіста, приготованого у нестандартний спосіб. Додатково це тісто можна начиняти різними начинками.

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Рецепт класичного моті та з начинкою ми підготували нижче.

Рецепт класичного моті

Класичний моті готується двадцять хвилин. Для приготування моті за класичним рецептом потрібно купити рисове борошно — тож зверни на це увагу.

Інгредієнти для моті

100 г цукрової пудри;

50 г рисового борошна;

150 мл води;

Барвник (на кінчику ножа);

Кукурудзяне борошно або крохмаль.

Приготування класичного моті

У мисці з’єднай рисове борошно з цукровою пудрою. До води додай барвника, влий кольорову воду до борошна. Поступово замішуй тісто. Потім накрий миску харчовою плівкою і відправ в мікрохвильовку на одну хвилину. Перемішай тісто до стану однорідності. Після цього знову накрий тісто плівкою та ще на хвилину постав у мікрохвильову піч. Перемішай тісто і виклади його на робочу поверхню, попередньо присипану кукурудзяним борошном. Коли тісто трохи охолоне, розкочуй його та виріж кружечки — з них сформуй кульки. Готово! Подавати моті можна до чаю, або їсти соло — як тобі буде до смаку!

Рецепт моті з начинкою

Зазвичай моті готують з начинкою. Вікна пропонують тобі спробувати рецепт із вершковим сиром та фруктами. Такий десерт сподобається навіть дітям!

Інгредієнти для моті з начинкою

220 г води;

100 г цукру;

100 г рисового клейкого борошна;

Кукурудзяний крохмаль (для присипки й розкачування тіста).

Для начинки візьми:

50 г вершкового сиру;

50 г жирних вершків;

Будь-які фрукти або ягоди.

Приготування моті з начинкою

Першою варто приготувати начинку. Для цього з’єднай холодні вершки з вершковим сиром і збий масу до стійких піків. Виклади начинку в кондитерський мішок. Фрукти поріж на невеликі шматочки, ягоди обирай меншого розміру. Для тіста змішай цукор, борошно та воду. Накрий харчовою плівкою і поклади у мікрохвильову піч на дві хвилини. Вийми тісто, перемішай його та знову відправ до мікрохвильовки на хвилину. Поклади тісто на поверхню, розкачай його та виріж кола. Поклади у кільця тіста начинку, сформуй кульки та відправ у холодильник на 30 або 40 хвилин.

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