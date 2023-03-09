Влажный и сочный апельсиново-маковый кекс: рецепт вкусной выпечки

Домашняя выпечка — это невероятно вкусно, а еще и полезно, ведь ты собственноручно подбираешь все продукты и их дозировку. Однако часто выпечка может получиться сухой, из-за чего десерт получится не столь вкусным.
С рецептом влажного апельсиново-макового кекса от победительницы СуперМама 2 и участницы МастерШеф 11 Виталины Мкртчян, ты забудешь об этой проблеме и откроешь для себя выпечку по-новому.
Легкий, влажный и ароматный кекс раскрывается апельсиновым вкусом, и приятным хрустом от мака, а его пошаговый рецепт приготовления уже ждет тебя в материале.
Для приготовления этого кекса тебе не понадобится дорогих ингредиентов. Все просто и доступно каждому домашнему кондитеру.
Для глазури тебе понадобится:
Начнем сразу с секретов Виталины Мкртчян. В большой миске смешай сахарный песок с цедрой апельсина. Пальцами втирай цедру лимона в сахар, пока последний не станет ароматным и влажным.
К полученному сахару добавь растопленное сливочное масло и взбей все вместе до однородности. Затем добавь яйца и снова перемешай. Следующими вмешай в смесь сметану, молоко, лимонный сок и ваниль.
Теперь, помешивая, всыпь мак и сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Перемешивай все до тех пор, пока продукты не соединятся, — тесто готово.
Разогрей духовку до 165 °С, смажь маслом форму, застели ее пергаментом и выложи туда тесто. Выпекай от 50 минут до часа. Можешь ориентироваться на палочку. Вставь ее в середину, и если вытащишь ее чистой, то бисквит пропекся.
На финальном этапе, пока пирог остывает, надо сделать апельсиновую глазурь. Для этого соедини все ингредиенты глазури в миске и взбей.
Если глазурь кажется слишком густой, добавь дополнительную чайную ложку молока и продолжай взбивать, пока она не достигнет нужной, стекающей консистенции.
Когда пирог остынет, вынь его из формы и полей глазурью, чтобы она стекла по бокам. Прежде чем нарезать, дай глазури постоять несколько минут, чтобы застыть.
Если же обычные бисквиты, торты и другая выпечка тебе надоела, можешь приготовить хит многих ресторанов, нежный и воздушный — маренговый рулет. Рецепт приготовления уже ждет тебя в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.