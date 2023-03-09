Влажный и сочный апельсиново-маковый кекс: рецепт вкусной выпечки

Домашняя выпечка — это невероятно вкусно, а еще и полезно, ведь ты собственноручно подбираешь все продукты и их дозировку. Однако часто выпечка может получиться сухой, из-за чего десерт получится не столь вкусным.

С рецептом влажного апельсиново-макового кекса от победительницы СуперМама 2 и участницы МастерШеф 11 Виталины Мкртчян, ты забудешь об этой проблеме и откроешь для себя выпечку по-новому.

Легкий, влажный и ароматный кекс раскрывается апельсиновым вкусом, и приятным хрустом от мака, а его пошаговый рецепт приготовления уже ждет тебя в материале.

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Апельсиново-маковый кекс: пошаговый рецепт

Для приготовления этого кекса тебе не понадобится дорогих ингредиентов. Все просто и доступно каждому домашнему кондитеру.

Ингредиенты

Сахар — 180 гр

Цедра двух апельсинов

Сливочное масло — 120 гр

Яйца комнатной температуры — 2 шт.

Молоко — 60мл

Кефир или греческий йогурт — 60мл

Апельсиновый фреш — 2 ст.л.

Мука — 240 гр муки

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Мак — 3 ст.л.

Щепотка соли

Ваниль

Для глазури тебе понадобится:

Сахарная пудра — 200 грм

Лимонный сок — 1 ст.л

Апельсиновый сок — 1 ст.л

Молока или сливок — 1 ст.л

Растопленного сливочного масла — 1 ст.л

Приготовление апельсиново-макового кекса

Тесто

Начнем сразу с секретов Виталины Мкртчян. В большой миске смешай сахарный песок с цедрой апельсина. Пальцами втирай цедру лимона в сахар, пока последний не станет ароматным и влажным.

К полученному сахару добавь растопленное сливочное масло и взбей все вместе до однородности. Затем добавь яйца и снова перемешай. Следующими вмешай в смесь сметану, молоко, лимонный сок и ваниль.

Теперь, помешивая, всыпь мак и сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Перемешивай все до тех пор, пока продукты не соединятся, — тесто готово.

Выпекание

Разогрей духовку до 165 °С, смажь маслом форму, застели ее пергаментом и выложи туда тесто. Выпекай от 50 минут до часа. Можешь ориентироваться на палочку. Вставь ее в середину, и если вытащишь ее чистой, то бисквит пропекся.

Глазурь

На финальном этапе, пока пирог остывает, надо сделать апельсиновую глазурь. Для этого соедини все ингредиенты глазури в миске и взбей.

Если глазурь кажется слишком густой, добавь дополнительную чайную ложку молока и продолжай взбивать, пока она не достигнет нужной, стекающей консистенции.

Оформление

Когда пирог остынет, вынь его из формы и полей глазурью, чтобы она стекла по бокам. Прежде чем нарезать, дай глазури постоять несколько минут, чтобы застыть.

Если же обычные бисквиты, торты и другая выпечка тебе надоела, можешь приготовить хит многих ресторанов, нежный и воздушный — маренговый рулет. Рецепт приготовления уже ждет тебя в материале.

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