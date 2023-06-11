Еда и рецепты

Без вреда для фигуры! Как приготовить кексы с яблоками и отрубями — рецепт

Анастасия Грубрина, редактор сайта 11 июня 2023, 16:30
Дієтичні кекси з яблуком та висівками: покроковий рецепт
Фото: Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Українські військові врятували та відновили ікони в Бахмуті
Рискнули жизнью ради икон в Бахмуте. Как украинские военные спасли и отреставрировали реликвии
Пахлава медова домашня - покроковий рецепт східних солодощів
Почувствуй атмосферу Востока на вкус! Домашний рецепт медовой пахлавы с грецкими орехами
Як живуть українські біженці в Ізраїлі: ставлення до українців там
Украинские флаги, эмоциональные люди и Стена Плача: как относятся к украинцам в Израиле — рассказ беженки
Смотреть больше

Материалы по теме

Пахлава медова домашня - покроковий рецепт східних солодощів
Почувствуй атмосферу Востока на вкус! Домашний рецепт медовой пахлавы с грецкими орехами
Як приготувати торт Наполеон — рецепт покроково
Нежнейший десерт — рецепт Наполеона от Лизы Глинской
Салат з молодою картоплею та спаржею від Алекса Якутова
Что приготовить из молодого картофеля: необычный салат по рецепту от шеф-повара Алекса Якутова
сирники від Аніти Луценко
Быстрый и полезный завтрак за 10 минут: диетические сырники от Аниты Луценко

Видео
0:03:24
Українські військові врятували та відновили ікони в Бахмуті

Рискнули жизнью ради икон в Бахмуте. Как украинские военные спасли и отреставрировали реликвии
Карта бойових дій 11.06.2023
Оккупантов используют в “мясных штурмах”. Карта боевых действий в Украине 11 июня в режиме онлайн
0:06:47
У Криму економлять воду: наслідки підриву Каховської ГЕС
Воды не хватит даже на сезон? Последствия взрыва Каховской ГЭС для Крыма
Карта бойових дій в Україні
Самовольно покидают позиции? Да-да, это снова оккупанты! Карта боевых действий в Украине 10 июня в режиме онлайн
0:05:00
Херсонская область
Смогла спасти только шестерых собак… Как вода забрала у женщины тех, кого она любила
0:04:59
Як Україна допомагає постраждали з Херсонщини
От Юга до Запада — объединены одной целью! Как вся Украина помогает Херсону
0:05:43
Безкоштовна реабілітація військових у центрах Recovery
Восстановление на высоком уровне! Бесплатная реабилитация для военных в центрах Recovery
0:02:29
Николаев подтопление
Уровень воды превысил исторический показатель, есть жертва! Какая ситуация в Николаеве и области сейчас
0:06:11
ситуація в Херсонщині 09.06.2023
Четвертый день после взрыва Каховской ГЭС: какая ситуация и куда идет вода
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Пахлава медова домашня - покроковий рецепт східних солодощів
Читать дальше
Почувствуй атмосферу Востока на вкус! Домашний рецепт медовой пахлавы с грецкими орехами

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь