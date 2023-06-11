Без вреда для фигуры! Как приготовить кексы с яблоками и отрубями — рецепт

Если ты следишь за фигурой, а сладенького хочется — не беда! Выпечка может быть полезной и не портить диету. Читай в нашем материале, как приготовить диетические кексы с яблоком и отрубями. Пошаговый рецепт приготовления кексов ниже.

Диетические кексы с яблоком: пошаговый рецепт

Полезные рецепты — это сокровище. Особенно те, в которых нет сахара. Ведь он вреден. Кстати, раньше мы рассказывали, как сахар и искусственные подсластители влияют на наше здоровье.

Приготовить полезную выпечку совсем несложно, если у тебя есть несколько простых ингредиентов. Из фруктов, овсяных хлопьев и йогурта можно приготовить диетические кексы. По вкусу они будут точно лучше магазинных.

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А главное, такую выпечку можно давать даже малышам, ведь в ней нет сильных аллергенов, она простая и вкусная. Читай рецепт, как приготовить диетические кексы с яблоком и отрубями.

Понадобится

Овсяные хлопья — 200 г

200 г Отруби — 2 ст.л.

2 ст.л. Банан — 1 шт.

1 шт. Яблоко — 1 шт.

1 шт. Йогурт несладкий — 140 мл

140 мл Кокосовая стружка — 50 г

50 г Изюм — 30 г

На приготовление кексов тебе понадобится чуть меньше часа! Поэтому это простой и быстрый рецепт приготовления полезных сладостей. А еще — кексы без сахара, поэтому ты можешь готовить такие своим детям.

Рецепт кексов

Вымой яблоко и натри его на крупной терке. Овсяные хлопья смешай в мисочке с отрубями, кокосовой стружкой и изюмом. В блендере взбей банан с йогуртом. Смесь с хлопьями смешай с йогуртовой. Добавь натертые яблоки и хорошо размешай. Вылей тесто в формочки для кексов. Разогрей духовку до +180°C, поставь кексы запекаться на 30 минут. Готово!

Раньше мы рассказывали, как приготовить влажный апельсиново-маковый кекс.

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