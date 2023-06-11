Без вреда для фигуры! Как приготовить кексы с яблоками и отрубями — рецепт

Если ты следишь за фигурой, а сладенького хочется — не беда! Выпечка может быть полезной и не портить диету. Читай в нашем материале, как приготовить диетические кексы с яблоком и отрубями. Пошаговый рецепт приготовления кексов ниже.
Полезные рецепты — это сокровище. Особенно те, в которых нет сахара. Ведь он вреден. Кстати, раньше мы рассказывали, как сахар и искусственные подсластители влияют на наше здоровье.
Приготовить полезную выпечку совсем несложно, если у тебя есть несколько простых ингредиентов. Из фруктов, овсяных хлопьев и йогурта можно приготовить диетические кексы. По вкусу они будут точно лучше магазинных.
А главное, такую выпечку можно давать даже малышам, ведь в ней нет сильных аллергенов, она простая и вкусная. Читай рецепт, как приготовить диетические кексы с яблоком и отрубями.
Понадобится
Фото:Pexels
На приготовление кексов тебе понадобится чуть меньше часа! Поэтому это простой и быстрый рецепт приготовления полезных сладостей. А еще — кексы без сахара, поэтому ты можешь готовить такие своим детям.
Рецепт кексов
Раньше мы рассказывали, как приготовить влажный апельсиново-маковый кекс.
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