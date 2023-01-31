Маркетинг и самообман? Стоит ли заменять сахар искусственными подсластителями

Чтобы избежать многих болезней и снизить вредное влияние сахара на организм, люди часто выбирают искусственные подсластители, такие как стевия или сахарин. Действительно ли это более безопасный вариант? Читай в материале, в чем вред искусственных подсластителей для здоровья и кому их употреблять нежелательно.

Искусственные подсластители и натуральные сахарозаменители

Диетолог Анастасия Горобец рассказала изданию LIGA.Life все, что нужно знать об искусственных подсластителях.

В первую очередь следует различать натуральные сахарозаменители от искусственных подсластителей. К натуральным относятся мед, кокосовый сахар, сироп клена, агавы, топинамбура. Сахар у них природный, но обладает высокой калорийностью и гликемическим индексом.

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В искусственных наоборот — незначительная калорийность и гликемический индекс, ярко выраженный сладкий вкус. Искусственные подсластители добавляют в продукты, а затем маркируют товар как “без сахара”. А еще их часто можно увидеть в составе диетических товаров и для тех, у кого диабет.

Среди самых популярных искусственных подсластителей следующие:

стевия;

сахарин;

ксилитол;

сахаролоза;

аспартам;

неотам;

эритритол;

сорбитол.

Вред искусственных подсластителей — можно ли заменять ими сахар

Хотя подсластители не способствуют повышению сахара в крови, злоупотреблять ими нельзя, они могут вызвать инсулинорезистентность — чувствительность клеток к инсулину.

Съедая лакомство с подсластителями, человек все равно испытывает сладкий вкус из-за стимуляции соответствующих рецепторов. Организм реагирует на это выработкой инсулина. — объясняет диетолог.

Уровень инсулина не успевает снижаться, если такие продукты употреблять постоянно. А еще искусственные подсластители тормозят наше ощущение сытости, что увеличивает риск переедания, снижают чувствительность вкусовых рецепторов к сладкому.

Это может повлиять на нежелание есть фрукты и ягоды, ведь они будут казаться не столь сладкими и вкусными, или их захочется есть больше, чтобы почувствовать сытость.

Играет роль и психологический фактор. Когда человек видит на этикетке “0 сахара” или что-то подобное, он думает, что есть можно сколько угодно. Это приводит к перееданию и инсулинорезистентности.

Преимущества искусственных подсластителей и кому можно их употреблять

Все же у подсластителей есть и полезные свойства. К примеру, они не способствуют развитию кариеса, как обычный белый сахар. Подсластители низкокалорийны и не повышают уровень глюкозы в крови.

Однако все эти положительные эффекты нивелируются негативными последствиями потребления искусственных подсластителей, — говорит диетолог Анастасия Горобец.

Если у тебя сахарный диабет, метаболический синдром или избыточный вес, подсластители будут полезны для отказа от сахара, но безопасную дозу должен определять диетолог.

Таким образом, рецепторы постепенно отвыкают, а затем из рациона убирают и сами подсластители.

Риски и ограничения в потреблении подсластителей

Кому нельзя употреблять в пищу подсластители:

Беременным.

Тем, у кого кишечный дисбиоз. Избегай подсластителей, которые заканчивают на “-ол” (ксилитол, сорбитол и другие), ведь микрофлора интенсивно метаболизирует их, что вызывает дискомфорт.

Людям в группе повышенного риска диабета второго типа или предиабета.

Тем, кто имеет заболевание мочевого пузыря.

Тем, кто склонен или имеет первые проявления болезни Альцгеймера и инсульта.

Детям (если это не указание врача для корректировки веса и последующего отказа от сахара и подсластителей).

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