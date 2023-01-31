Здоров'я та краса

Маркетинг та самообман? Чи варто замінювати цукор штучними підсолоджувачами

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 31 Січня 2023, 09:00
Шкода штучних підсолоджувачів — чи можна замінювати ними цукор
Фото: Pexels

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