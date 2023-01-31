Маркетинг та самообман? Чи варто замінювати цукор штучними підсолоджувачами

Щоб уникнути багатьох хвороб та знизити шкідливий вплив цукру на організм, люди часто віддають перевагу штучним підсолоджувачам, як-от стевія чи сахарин. Та чи справді це безпечніший варіант? Читай у матеріалі, в чому шкода штучних підсолоджувачів для здоров’я та кому їх уживати небажано.

Штучні підсолоджувачі та природні цукрозамінники

Дієтологиня Анастасія Горобець розповіла виданню LIGA.Life усе, що потрібно знати про штучні підсолоджувачі.

Найперше варто розрізняти природні цукрозамінники від штучних підсолоджувачів.

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До природних належать: мед, кокосовий цукор, сироп клену, агави, топінамбура. Цукор у них натуральний, але має високу калорійність і глікемічний індекс.

У штучних навпаки — незначна калорійність та глікемічний індекс, яскраво виражений солодкий смак. Штучні підсолоджувачі додають у продукти, а потім маркують товар як “без цукру”. А ще їх часто можна побачити в складі дієтичних товарів та для тих, хто має діабет.

Серед найпопулярніших штучних підсолоджувачів є такі:

стевія;

сахарин;

ксилітол;

цукралоза;

аспартам;

неотам;

ерітрітол;

сорбітол.

Шкода штучних підсолоджувачів — чи можна замінювати ними цукор

Хоча підсолоджувачі не сприяють підвищенню цукру в крові, зловживати ними не можна, адже вони можуть викликати інсулінорезистентність — чутливість клітин до інсуліну.

З’їдаючи ласощі з підсолоджувачами, людина все одно відчуває солодкий смак через стимуляцію відповідних рецепторів. Організм реагує на це виробленням інсуліну, — пояснює дієтологиня.

Рівень інсуліну не встигає знижуватись, якщо такі продукти споживати постійно. А ще штучні підсолоджувачі гальмують наше відчуття ситості, що збільшує ризик переїдання, знижують чутливість смакових рецепторів до солодкого.

Це може вплинути на небажання їсти фрукти та ягоди, адже вони здаватимуться не такими солодкими і смачними або їх захочеться їсти більше, щоб відчути ситість.

Грає роль і психологічний фактор. Коли людина бачить на етикетці “0 цукру” або щось подібне, вона думає, що їсти можна скільки завгодно. Це призводить до переїдання та інсулінорезистентності.

Переваги штучних підсолоджувачів і кому можна їх споживати

Усе ж підсолоджувачі мають і корисні властивості. Наприклад, вони не сприяють розвитку карієсу, як звичайний білий цукор. Підсолоджувачі є низькокалорійними та не підвищують рівень глюкози в крові.

Однак усі ці позитивні ефекти нівелюються негативними наслідками споживання штучних підсолоджувачів, — каже дієтологиня Анастасія Горобець.

Якщо в тебе цукровий діабет, метаболічний синдром чи надлишкова вага, підсолоджувачі будуть корисними, щоб відмовитися від цукру, але безпечну дозу має визначати дієтолог.

Спочатку рецептори поступово відвикають, а потім із раціону прибирають і самі підсолоджувачі.

Ризики й обмеження у споживанні підсолоджувачів

Кому не можна споживати підсолоджувачі:

Вагітним.

Тим, хто має кишковий дисбіоз. Уникай підсолоджувачів, які закінчують на “-ол” (ксилітол, сорбітол тощо), адже мікрофлора інтенсивно їх метаболізує, що викликає дискомфорт.

Людям у групі підвищеного ризику діабету другого типу або предіабету.

Тим, хто має захворювання сечового міхура.

Тим, хто має схильність або перші прояви хвороби Альцгеймера та інсульту.

Дітям (якщо це не вказівка лікаря для корегування ваги і подальшої відмови від цукру і підсолоджувачів).

Раніше ми розповідали, чому цукор у фруктах найкорисніший.

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