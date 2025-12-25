12 виноградин на Новий рік: що це за традиція та як правильно вибрати ягоди

Новорічна ніч — це час, коли навіть найбільші скептики готові повірити у диво. Поки одні спалюють папірці з бажаннями, а інші шукають щасливу монету в келиху, у світі стає дедалі популярнішою соковита традиція з Іспанії.

Мова йде про 12 виноградин на Новий рік, які, за легендою, приносять удачу на кожен місяць майбутнього сезону.

12 виноградин на Новий рік: як правильно провести ритуал

Цей звичай не просто красивий, а й має цікаву історію. Він виник ще у 1895 році, але офіційно закріпився у 1909-му завдяки винахідливим алікантським виноробам.

Того року в Іспанії був надлишок врожаю, і, щоб врятувати товар, виробники вигадали легенду: якщо з‘їсти 12 виноградин на Новий рік під бій курантів, наступні 12 місяців будуть сповнені достатку та процвітання.

Якщо ти хочеш випробувати іспанську магію на собі, варто підготуватися заздалегідь. Головне питання новачків — 12 виноградин на Новий рік як правильно вживати, щоб не задихнутися і встигнути загадати все задумане:

Обери правильний виноград . Найкраще купувати ягоди без кісточок або заздалегідь очистити їх. Це зекономить дорогоцінні секунди;

Подумай про 12 важливих бажань. Кожна ягідка символізує окремий місяць: січень, лютий, березень і так далі;

Згідно з традицією, потрібно з’їдати по одній ягоді за кожним ударом годинника. В Іспанії куранти б’ють кожні три секунди, тож у вас буде достатньо часу, щоб ретельно прожувати та візуалізувати свою мету.

Навіщо їсти 12 виноградин на Новий рік під столом

Останнім часом соціальні мережі, зокрема TikTok та Instagram, підірвав новий лайфхак. Молодь масово радить виконувати цей ритуал, сховавшись під обіднім столом. Чому ж 12 виноградин на новий рік під столом стали таким хітом?

Згідно з народними повір’ями, які швидко розлетілися мережею, такий спосіб допомагає притягнути кохання. Вважається, що якщо ти самотній, то виноград, з’їдений під столом у перші секунди Нового року, гарантує зустріч із другою половинкою або навіть весілля у 2026 році.

Наскільки це правда — невідомо, але атмосферу веселощів такий перформанс точно забезпечить.

Для чого їсти 12 виноградин на Новий рік і чи варто в це вірити

Багато хто запитує: для чого їсти 12 виноградин на Новий рік, якщо можна просто випити шампанського?

Відповідь криється у психології. Цей ритуал допомагає структурувати свої наміри на майбутнє. Коли ти зосереджуєтеся на кожному місяці окремо, ви програмуєте себе на успіх.

Крім того, це символ оновлення.

Виноград у багатьох культурах асоціюється з родючістю та здоров’ям. Додавши до ритуалу трохи естетики — гарний посуд, запалені свічки та щирий сміх близьких — ви створюєте потужний емоційний якір, який підтримуватиме вас протягом усього року.

Незалежно від того, чи будете ви сидіти у вишуканому кріслі, чи залізете під стіл, пам’ятайте: головне — це гарний настрій та віра в те, що 2026 рік принесе лише позитивні зміни!

Тож якщо ти прагнеш змін у 2026 році, спробуй цей солодкий іспанський метод. Раніше ми також писали, що не можна готувати на Новий рік 2026 — читай у нашому матеріалі перелік страв, яких краще уникнути, щоб не розлютити символ року та залучити добробут у свій дім.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!