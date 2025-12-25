12 виноградин на Новый год: что это за традиция и как правильно выбрать ягоды

Новогодняя ночь — это время, когда даже самые большие скептики готовы поверить в чудо. Пока одни сжигают бумажки с желаниями, а другие ищут счастливую монету в бокале, в мире становится всё более популярной сочная традиция из Испании.

Речь идет о 12 виноградинах на Новый год, которые, по легенде, приносят удачу на каждый месяц предстоящего сезона.

12 виноградин на Новый год: как правильно провести ритуал

Этот обычай не просто красив, но и имеет интересную историю. Он возник еще в 1895 году, но официально закрепился в 1909-м благодаря находчивым аликантским виноделам.

В тот год в Испании был излишек урожая, и, чтобы спасти товар, производители придумали легенду: если съесть 12 виноградин на Новый год под бой курантов, следующие 12 месяцев будут полны достатка и процветания.

Если ты хочешь испытать испанскую магию на себе, стоит подготовиться заранее. Главный вопрос новичков — 12 виноградин на Новый год как правильно употреблять, чтобы не задохнуться и успеть загадать всё задуманное:

Выбери правильный виноград. Лучше всего покупать ягоды без косточек или заранее очистить их. Это сэкономит драгоценные секунды;

Подумай о 12 важных желаниях. Каждая ягодка символизирует отдельный месяц: январь, февраль, март и так далее;

Согласно традиции, нужно съедать по одной ягоде за каждым ударом часов. В Испании куранты бьют каждые три секунды, так что у тебя будет достаточно времени, чтобы тщательно прожевать и визуализировать свою цель.

Зачем есть 12 виноградин на Новый год под столом

В последнее время социальные сети, в частности TikTok и Instagram, взорвал новый лайфхак. Молодежь массово советует выполнять этот ритуал, спрятавшись под обеденным столом. Почему же 12 виноградин на новый год под столом стали таким хитом?

Согласно народным поверьям, которые быстро разлетелись по сети, такой способ помогает привлечь любовь. Считается, что если ты одинок, то виноград, съеденный под столом в первые секунды Нового года, гарантирует встречу со второй половинкой или даже свадьбу в 2026 году.

Насколько это правда — неизвестно, но атмосферу веселья такой перформанс точно обеспечит.

Для чего есть 12 виноградин на Новый год и стоит ли в это верить

Многие спрашивают: для чего есть 12 виноградин на Новый год, если можно просто выпить шампанского?

Ответ кроется в психологии. Этот ритуал помогает структурировать свои намерения на будущее. Когда ты сосредотачиваешься на каждом месяце отдельно, ты программируешь себя на успех. Кроме того, это символ обновления.

Виноград во многих культурах ассоциируется с плодородием и здоровьем. Добавив к ритуалу немного эстетики — красивую посуду, зажженные свечи и искренний смех близких — ты создаешь мощный эмоциональный якорь, который будет поддерживать тебя в течение всего года.

Независимо от того, будешь ли ты сидеть в изысканном кресле или залезешь под стол, помни: главное — это хорошее настроение и вера в то, что 2026 год принесет только положительные изменения!

Так что если ты стремишься к переменам в 2026 году, попробуй этот сладкий испанский метод. Ранее мы также писали, что нельзя готовить на Новый год — читай в нашем материале список блюд, которых лучше избежать, чтобы не разозлить символ года и привлечь благополучие в свой дом.

