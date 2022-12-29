Вино вину — рознь: как выбрать качественное шампанское и не спутать с другими игристыми

Украинцы привыкли называть все вина с пузырьками шампанским. Однако это неправильно. Ведь шампанское — это только один из видов игристого вина.
Особенность состоит в том, что его производят исключительно во французской провинции Шампань по особой технологии. Шампанское обычно стоит дороже других напитков. Однако это далеко не все нюансы.
Сомелье Анна Евгения Янченко рассказала изданию ЛІГА.net, как правильно выбирать и пить игристые вина.
Для того, чтобы не дать маркетологам обмануть себя, следует обращать внимание на несколько основных факторов:
Пить игристое вино следует охлажденным до 8-12°C. Поэтому перед употреблением подержи бутылку в холодильнике в течение трех — четырех часов. Однако ни в коем случае не добавляй в напиток лед!
Впрочем, если совсем нет возможности охладить вино, то можно приготовить коктейль Мимоза. Для этого смешай игристое, апельсиновый сок и лед.
Уметь сочетать игристые с едой — отдельное искусство. Сомелье дает советы, что лучше всего подходит к винам:
А вот пить сладкое игристое с шоколадкой или десертом — совсем неправильно.
Сухие игристые вина — хороший выбор для новогоднего стола, полного жирными блюдами. Ведь кислотность напитка помогает смыть жирный слой со вкусовых рецепторов, — говорит Анна Евгения.
Сухие игристые вина — хороший выбор для новогоднего стола, полного жирными блюдами. Ведь кислотность напитка помогает смыть жирный слой со вкусовых рецепторов, — говорит Анна Евгения.
Хранить игристое вино нужно в холодильнике в течение двух – трех дней после открытия. Иначе оно потеряет свои пузырки.
Как ты думаешь, а можно ли из помидора сделать вино? Нет, это не безумие! Читай, какие существуют необычные вина мира. Может, и себе выберешь что-нибудь к новогоднему столу.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!