Міжнародний день пива: усе про виникнення, користь та шкоду хмільного напою

У світі існує безліч різноманітних свят, наприклад, 7 серпня відзначають Міжнародний день пива. Цей напій найпопулярніший у світі після води й чаю. Щодня його споживають близько мільярда людей на планеті. Пиво має тисячолітню історію та кілька сотень видів на будь-який смак. Тож не дивно, що йому присвятили окреме свято.

Міжнародний день пива

Міжнародний день пива — це неофіційне свято, його відзначають у першу п’ятницю серпня. У 2026 році вона припадає на 7 серпня. Чому так? Джесс Авшаломов, засновник свята, обрав саме цю дату, адже вона відносно “далеко” від інших пивних свят, як-от Octoberfest. А також Авшаломов пояснив це літньою погодою: у розпал спеки добре випити прохолодного пива.

Міжнародний день пива вперше відзначили у 2007 році у Санта-Круз (Каліфорнія), США. Цього дня заведено робити кілька речей:

зустрітися з друзями й насолодитися смаком пива;

привітати тих, хто виготовляє та подає пиво.

Де і як з’явилося пиво

Пиво винайшли випадково тисячі років тому. Через святкування Octoberfest люди часто вважають батьківщиною пива Німеччину. Та й слово beer (пиво) виникло саме в цій країні.

Проте раніше пиво називали peor або bior через його піну. З часом це модифікувалося у німецьке bier та англійське beer. Проте деякі версії стверджують, що назва пішла від латинського кореня biber, що означає напій.

А сама історія виникнення пива теж доволі цікава. Його творцями були стародавні шумери. За історією, пекар мав приготувати хліб та забув тісто на сонці. Воно “заграло”, але пекар вирішив спробувати продукт. Смак йому сподобався. Ось так випадково винайшли перше пиво. А тисячоліття потому цей напій має різні смаки та способи приготування.

Види пива

За складом

90% видів напою варять зі злаків. Європейське пиво переважно виготовляють із ячменю. Також популярним є пшеничне пиво.

Для приготування напою можуть використовуватись солод (пророщений ячмінь) та інші зернові — жито, кукурудза, рис.

За кольором

Відрізняється пиво за своїм кольором та міцністю. Основні кольори: світле, темне, червоне, біле та змішане. Міцність визначається за відсотком спирту у складі напою: від 3-4% у легких сортах до 11-12% у найміцніших різновидах.

За способом бродіння

Головною класифікацією пива є вид бродіння. Так пиво поділяють на два типи: зварене за низьких температур пиво низового бродіння (лагер) і пиво верхового бродіння, що готується за вищих температурах (ель, портер, стаут, пшеничне пиво).

Користь та шкода пива

Гадаємо, ти чув(-ла), що від пива з’являється “пивний животик”, проте вважається, що пиво може бути корисним, якщо ним не зловживати.

Пиво здатне виводити з організму алюміній, а за регулярного вживання знижує ймовірність виникнення каменів у нирках.

Водночас у складі пива є калій, магній, фосфор, цинк, залізо, мідь, вітаміни В1 і В2, вітамін С.

А хміль та ячмінь, з яких виготовляють напій, містять кремній, що зберігає щільність кісток, еластичність суглобів, позитивно впливає на мозок.

Проте крім користі пиво несе й шкоду нашому організму. Напій містить сивушні масла, альдегіди, ефіри й метанол. Саме через них людина п’яніє. При регулярному надмірному вживанні розвиваються ознаки алкоголізму. Підвищується тривожність, з’являється тремор рук, лінь, агресія, брехливість, уповільнена реакція.

Саме пиво є не надто калорійним. Зазвичай люди набирають вагу через різноманітні снеки та закуски до нього.

За рекомендаціями ВООЗ, чоловікам слід вживати не більш як дві пляшки пива на день, а жінкам — не більш як півтори пляшки.

Цікаві факти про пиво

Як зараз чоловіки інколи змагаються, так і раніше влаштовували змагання. У Середньовіччя при університетах існували вигадані пивні “королівства Гамбрінуса”. Щоб отримати корону, треба було випити більше, ніж попередній “король”. Інколи доводилося випити понад 60 л пива за вечір.

Пиво є одним із найстаріших напоїв людства. Йдеться, що щось схоже варили давні єгиптяни, шумери, трипільці і використовували його як обрядовий напій. Першими у великих масштабах його стали варити саме шумери та вавилоняни.

Нині існує понад 100 сортів пива.

Протягом багатьох століть пивоварінням займалися жінки. В Англії взагалі сформувалась окрема категорія жінок-пивоварів, яких називали Ale Wives.

1814 року у Лондоні сталася “пивна повінь”. Вибухнули цистерни з пивом, внаслідок чого 1 500 000 л напою вилились на вулиці. “Повінь” затопила вулиці та зруйнувала кілька будинків, було навіть кілька жертв.

У світі виготовили космічне пиво. Ячмінь для напою виростили у модулі цієї космічної станції. Зварили 250 банок пива й продали за ¥10 000 кожну.

По всьому світі існують безліч музеїв пива, найбільший — у Кентуккі, США. Там є понад мільйон експонатів: етикетки, пробки, банки, давнє пивоварне обладнання.

На найвідоміший пивний фестиваль Octoberfest щороку приїздить близько 6 млн осіб.

Редакція Вікон радить ставитися до споживання алкоголю розумно й не перевищувати безпечної дози. А за можливості віддавати перевагу здоровому способу життя.

Свято пива неофіційне, а ще корисно дізнатися, які державні та професійні свята ми відзначаємо у серпні 2026.

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