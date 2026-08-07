Стиль життя Їжа та рецепти

Міжнародний день пива: усе про виникнення, користь та шкоду хмільного напою

Богдана Макалюк, журналістка сайту 07 Серпня 2026, 10:30 5 хв.
день пива
Фото Pexels

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