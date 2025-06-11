Как часто поливать картошку летом: советы, которые приумножат твой урожай и прибавят растению здоровье

Полив помидоров, огурцов или кабачков не вызывает у нас удивления. Всем известно, что эти овощи нуждаются в большом количестве влаги. А вот картофель обычно оставляют на произвол судьбы, мол, он пускает глубокие корни и добывает влагу в земле. Но ее тоже будет не лишним полить. Рассказываем, как часто поливать картошку летом и какие особенности нужно знать.

Как часто нужно поливать картошку

Частота полива картофеля зависит от сорта, типа почвы и условий, в которых находится клубень. Например, в нежарких регионах, где выпадает много осадков, полив картофеля можно заменить окучиванием.

Но в жарких и засушливых регионах, например на юге Украины, без полива точно не обойтись. Глинистые почвы хорошо сохраняют влагу, поэтому на них картофель можно поливать несколько раз в месяц.

Главное — помнить, что регулярный полив картофеля увеличивает урожай в несколько раз, поэтому избегать этого процесса не стоит. В общем рекомендуют увлажнять растение примерно раз в 10 дней при засушливой погоде.

Для поверки влажности можно опустить палец на 5 см под землю. Если земля сухая, то растение нуждается в воде.

Когда и сколько раз поливать картошку

Не следует поливать растение сразу после посадки, ведь тогда у него вырастет большая листва, которая потребует много ресурсов для развития. Картошке может не хватить питательных веществ для роста плодов, а корневая система будет слабой и неразвитой.

А вот в период цветения нужно обязательно увлажнять картофель. В это время закладывается будущий урожай, размер и количество клубней. В это время влага как никогда нужна растению. Для полива нужно использовать примерно 3 литра воды на один куст.

На финальном этапе роста следует следить за состоянием листьев. Если оно высохло и пожелтело, увлажнение следует завершить. Это говорит о том, что примерно через неделю картофель можно будет выкапывать, а делать это следует в сухой почве, чтобы плоды оставались сухими для последующего хранения.

Правила полива картофеля в жару

Огородников часто интересует, как правильно поливать картошку в жару, потому что, как известно, в таких условиях полив растений лучше отложить. При высоких температурах влага быстро нагревается и отрицательно влияет на картофель.

Но если очень нужно полить растение, то сделать это можно либо утром до начала сильной жары, либо уже вечером, когда температура снизится, а солнце начнет садиться.

На вопрос, можно ли поливать картошку холодной водой, ответ единогласный: именно прохладная вода — лучший вариант для увлажнения. Она не должна быть теплой и тем более горячей.

Дело в том, что картофель формирует клубни при температуре почвы не выше 20 градусов. А при поливе теплой водой температура земли будет повышаться.

Как правильно поливать картошку: сверху или под корень

Если поливать растение сверху, вода осядет на стебле и листьях картофеля. При повышении температуры она будет нагреваться, что повысит риск возникновения ожога и гибель урожая.

Поэтому лучше поливать картофель под корень, чтобы влага шла непосредственно в землю и увлажняла корневую систему. Так можно добиться хорошего результата, ведь вода нужна растению именно для формирования клубня, а не для роста стебля и листьев.

А если хочешь улучшить результат, то полив следует провести в вечернее время или рано утром, когда солнце не столь активно. А чтобы растение сохраняло влагу дольше, после полива почву вокруг кустов можно замульчировать скошенной травой или соломой.

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