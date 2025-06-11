Стиль жизни

Как часто поливать картошку летом: советы, которые приумножат твой урожай и прибавят растению здоровье

Ирина Танасийчук, журналист сайта 11 июня 2025, 12:30
Как часто поливать картошку летом
Фото Unsplash

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