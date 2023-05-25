Зберегти аромат та з’їсти пелюстки: як приготувати варення з троянд

Варення з троянд є одним із найсмачніших. Звісно, готувати його доведеться у кілька підходів, щоб запастися на зиму, бо великими об’ємами пелюстки троянд не назбираєш за один раз. Утім, взимку, куштуючи трояндове варення, ти неодмінно пригадаєш теплі сонячні дні. Про них тобі точно нагадає аромат троянд.

Ми розповімо, як приготувати варення з троянд та які сорти квітів для цього підійдуть.

Які троянди можна використовувати для варення

Зазвичай для приготування трояндового варення використовують запашні сорти з великою концентрацією ефірних олій. Ти, напевно, неодноразову чув(-ла), що таке варення готують з чайної троянди.

Під чайними трояндами мають на увазі сорти старовинних троянд, адже саме в них високий вміст ефірної олії, вона надає квітам неперевершений аромат та насичений смак. Ще старовинні троянди називають ружами.

Насичений вміст ефірної олії мають такі сорти троянд:

Louise Odier;

Comte de Chambord;

Souvenir du Docteur Jamain;

Charles de Mills;

Ispahan;

Jacques Cartier.

Також можна використовувати англійські сорти троянд, наприклад Falstaff, Othello, Jubilee Celebration тощо.

Користь трояндового варення

Крім неперевершеного аромату та смаку, троянда має ряд корисних властивостей, а саме:

кверцитин і рутин для контролю згортання крові та еластичності еритроцитів;

вітамін В5 для правильного обміну речовин та ліпідного обміну;

вітаміни К, РР, що сприяють затримці кальцію в суглобах та кістках;

глюкозу для енергії;

природний антибіотик (антоціани), який допомагає імунітету боротися з інфекціями.

Як приготувати варення з троянд

Трояндове варення на сиропі

Інгредієнти:

склянка води

1,5 склянки цукру

250 г пелюсток троянди

Приготування

Спершу треба зварити сироп з води та цукру, він має бути не надто густим. Пелюстки троянди перебити в блендері, додати лимонний сік чи лимонну кислоту до смаку.

Троянди перемішати з сиропом, довести до кипіння та проварити 5 хвилин. Варення розлити по серіалізованих банках.

Варення з пелюсток троянд, проварене двічі

Інгредієнти:

300 г пелюсток троянд

300 г цукру

лимонна кислота на кінчику чайної ложки

1 склянка води

Приготування

Пелюстки троянди покласти в окрему миску. У каструлі зварити цукровий сироп. У гарячий цукровий сироп покласти пелюстки троянд та добре перемішати. На повільному вогні проварити варення з пелюсток троянд протягом 30 хвилин. За 5 хвилин до кінця варіння додати лимонну кислоту.

Почекати, поки варення повністю охолоне, знову довести його до кипіння та проварити 15 хвилин.

Проварене двічі варення з пелюсток троянд стане набагато густішим. У такому варенні чітко буде видно структуру пелюсток. А густота буде подібною до рідкого меду.

Варення з пелюсток троянд, засипаних цукром

Інгредієнти:

250 г пелюсток троянд

500 г цукру

1/2 ч. л лимонної кислоти

Приготування

Пелюстки троянди подрібнити у блендері, засипати їх цукром. Додати лимонної кислоти, перемішати і поставити на маленький вогонь. Довести до кипіння, але кип’ятити не потрібно.

Гаряче варення розкласти по сухих та стерилізованих банках. Зберігати варення в холодильнику.

У тебе може вийти близько 500 мл варення, але воно буде сильно концентроване. Якщо додаватимеш, його до випічки, можна використовувати зовсім небагато.

Зберегти літо у банці можна за допомогою різних фруктів та ягід. Раніше ми розповідали, як приготувати варення з дині.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!