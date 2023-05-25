Їжа та рецепти

Зберегти аромат та з’їсти пелюстки: як приготувати варення з троянд

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Травня 2023, 12:00
Варення з троянд: рецепт приготування смачного варення
Фото: Pexels

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