Сохранить аромат и съесть лепестки: как приготовить варенье из роз

Варенье из роз является одним из самых вкусных. Конечно, готовить его придется в несколько заходов, чтобы запастись на зиму, потому что большими объемами лепестки роз не соберешь за один раз. Впрочем, зимой, пробуя варенье из роз, ты непременно вспомнишь теплые солнечные дни. О них тебе точно напомнит аромат роз.

Мы расскажем, как приготовить варенье из роз и какие сорта цветов для этого подойдут.

Какие розы можно использовать для варенья

Обычно для приготовления варенья из роз используют душистые сорта с большой концентрацией эфирных масел. Ты, наверное, не раз слышал(-ла), что такое варенье готовят из чайной розы.

Под чайными розами подразумевают сорта старинных роз, ведь именно в них высокое содержание эфирного масла, оно придает цветам непревзойденный аромат и насыщенный вкус. Насыщенное содержание эфирного масла имеют следующие сорта роз:

Louise Odier;

Comte de Chambord;

Souvenir du Docteur Jamain;

Charles de Mills;

Ispahan;

Jacques Cartier.

Также можно использовать английские сорта роз, например Falstaff, Othello, Jubilee Celebration и т.д.

Польза варенья из роз

Помимо непревзойденного аромата и вкуса, роза имеет ряд полезных свойств, а именно:

кверцитин и рутин для контроля свертывания крови и эластичности эритроцитов;

витамин В5 для правильного обмена веществ и липидного обмена;

витамины К, РР, способствующие задержке кальция в суставах и костях;

глюкозу для энергии;

природный антибиотик (антоцианы), помогающий иммунитету бороться с инфекциями.

Как приготовить варенье из роз

Варенье из роз на сиропе

Ингредиенты:

стакан воды

1,5 стакана сахара

250 г лепестков розы

Приготовление

Сначала нужно сварить сироп из воды и сахара, он должен быть не слишком густым. Лепестки розы перебить в блендере, добавить лимонный сок или лимонную кислоту по вкусу.

Розы перемешать с сиропом, довести до кипения и проварить 5 минут. Варенье разлить по сериализированным банкам.

Варенье из лепестков роз, проваренное дважды

Ингредиенты:

300 г лепестков роз

300 г сахара

лимонная кислота на кончике чайной ложки

1 стакан воды

Приготовление

Лепестки розы положить в отдельную миску. В кастрюле сварить сахарный сироп. В горячий сахарный сироп положить лепестки роз и хорошо перемешать. На медленном огне проварить варенье из лепестков роз в течение 30 минут. За 5 минут до конца добавить лимонную кислоту.

Подождать, пока варенье полностью остынет, снова довести его до кипения и проварить 15 минут.

Проваренное дважды варенье из лепестков роз станет гораздо гуще. В таком варенье четко будет видна структура лепестков. А густота будет похожа на жидкий мед.

Варенье из лепестков роз, засыпанных сахаром

Ингредиенты:

250 г лепестков роз

500 г сахара

1/2 ч. л лимонной кислоты

Приготовление

Лепестки розы измельчить в блендере, засыпать сахаром. Добавить лимонную кислоту, перемешать и поставить на маленький огонь. Довести до кипения, но кипятить не нужно.

Горячее варенье разлить по сухим и стерилизованным банкам. Хранить варенье в холодильнике.

У тебя может получиться около 500 мл варенья, но оно будет сильно концентрированным. Если будешь добавлять его к выпечке, можно использовать совсем немного.

Сохранить лето в банке можно с помощью разных фруктов и ягод. Ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из дыни.

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