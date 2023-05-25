Сохранить аромат и съесть лепестки: как приготовить варенье из роз

Варенье из роз является одним из самых вкусных. Конечно, готовить его придется в несколько заходов, чтобы запастись на зиму, потому что большими объемами лепестки роз не соберешь за один раз. Впрочем, зимой, пробуя варенье из роз, ты непременно вспомнишь теплые солнечные дни. О них тебе точно напомнит аромат роз.
Мы расскажем, как приготовить варенье из роз и какие сорта цветов для этого подойдут.
Обычно для приготовления варенья из роз используют душистые сорта с большой концентрацией эфирных масел. Ты, наверное, не раз слышал(-ла), что такое варенье готовят из чайной розы.
Под чайными розами подразумевают сорта старинных роз, ведь именно в них высокое содержание эфирного масла, оно придает цветам непревзойденный аромат и насыщенный вкус. Насыщенное содержание эфирного масла имеют следующие сорта роз:
Также можно использовать английские сорта роз, например Falstaff, Othello, Jubilee Celebration и т.д.
Помимо непревзойденного аромата и вкуса, роза имеет ряд полезных свойств, а именно:
Сначала нужно сварить сироп из воды и сахара, он должен быть не слишком густым. Лепестки розы перебить в блендере, добавить лимонный сок или лимонную кислоту по вкусу.
Розы перемешать с сиропом, довести до кипения и проварить 5 минут. Варенье разлить по сериализированным банкам.
Розы перемешать с сиропом, довести до кипения и проварить 5 минут. Варенье разлить по сериализированным банкам.
Лепестки розы положить в отдельную миску. В кастрюле сварить сахарный сироп. В горячий сахарный сироп положить лепестки роз и хорошо перемешать. На медленном огне проварить варенье из лепестков роз в течение 30 минут. За 5 минут до конца добавить лимонную кислоту.
Подождать, пока варенье полностью остынет, снова довести его до кипения и проварить 15 минут.
Подождать, пока варенье полностью остынет, снова довести его до кипения и проварить 15 минут.
Проваренное дважды варенье из лепестков роз станет гораздо гуще. В таком варенье четко будет видна структура лепестков. А густота будет похожа на жидкий мед.
Лепестки розы измельчить в блендере, засыпать сахаром. Добавить лимонную кислоту, перемешать и поставить на маленький огонь. Довести до кипения, но кипятить не нужно.
Горячее варенье разлить по сухим и стерилизованным банкам. Хранить варенье в холодильнике.
Горячее варенье разлить по сухим и стерилизованным банкам. Хранить варенье в холодильнике.
У тебя может получиться около 500 мл варенья, но оно будет сильно концентрированным. Если будешь добавлять его к выпечке, можно использовать совсем немного.
Сохранить лето в банке можно с помощью разных фруктов и ягод. Ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из дыни.
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