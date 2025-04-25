Варенье из одуванчиков: наслаждайся весенним солнцем в банке

Расскажем тебе об одуванчике не как сорняке, а как десерте. Приготовив варенье из одуванчика можно со смехом сказать что съели лужайку… “Солнце на хлебе” вкусное, полезное и необычное.

Читай, как собрать цветы, из чего варить, сколько сахара добавить и как хранить варенье из одуванчиков — в нашем материале.

Как собрать одуванчики

Лучше всего собирать одуванчики в солнечную погоду, когда цветы полностью раскрыты. Обычно это апрель-май.

Искать их как можно дальше от дорог, промзон и собак. Сад, луг или бабушкин огород — идеально.

Брать только желтые цветки без стеблей и зеленого “чашелистика”, потому что он дает горечь.

На одну порцию варенья нужно 400 одуванчиков.

Варенье из одуванчиков: рецепт

Ингредиенты:

400 одуванчиков;

1 л воды;

1 лимон (или апельсин – для аромата);

1 кг сахара

можно еще добавить кусочек имбиря или ванили.

Как приготовить:

Промываем цветы, чтобы выгнать пыль и насекомых.

Заливаем их холодной водой и оставляем на 3 часа (некоторые замачивают на ночь, чтобы убрать горечь).

Варим: цветы заливаем 1 литром воды, добавляем порезанный лимон с кожурой, доводим до кипения и варим на слабом огне 20-30 минут.

Процеживаем через марлю и выжимаем весь сок.

Получаем ароматный отвар, от которого в доме пахнет весной.

Добавляем сахар, ставим снова на огонь и варим до загустения — примерно 25-60 минут в зависимости от желаемой плотности.

А вот видео рецепта варенья из одуванчиков:

Варенье из одуванчика: польза

Варенье из цветов одуванчика помогает от многих болезней.

Ежедневное потребление чайной ложки этого варенья убережет от простуды, депрессии, успокоит, насытит витаминами, вылечит бронхит, укрепит сердце, сосуды, печень, предотвращает развитие сахарного диабета, снижает кислотность желудка, снимает воспаление мочевого пузыря, очищает кровь и ткани от токсинов и яда, предотвращает развитие опухолей.

Как хранить

Разливаем горячее варенье в стерилизованные банки, закручиваем крышки.

Переворачиваем вверх дном, укутываем одеялом и даем остыть.

Хранить можно в прохладном темном месте.

Полезный совет:

Если не хочешь, чтобы ложка приклеилась к банке, не вари на большом огне, потому что будет не варенье, а карамельный сироп.

Раньше мы рассказывали о том, чем вывести одуванчик из одежды: эффективное удаление пятен подручными средствами.

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