Лечебные свойства одуванчика – миф или правда? Разбираем вместе

Одуванчик, кроме того, что является прекрасным цветком, имеет и лечебные свойства, которые были известны с давних времен. Это многолетнее растение из семейства астровых наиболее распространено в Украине, его еще называют одуванчиком лекарственным или обычным. Его ярко-желтые соцветия радуют глаз в конце весны, а в период созревания она становится менее полезной.

Одуванчик содержит много витаминов (в том числе витамин А, К, С, Е, некоторые группы витаминов В) и минералов, таких как кальций, железо и магний.

Зеленые одуванчики можно употреблять в пищу в сыром виде или приготовленные, а корни обычно сушат для добавления к чаю или потребления целым.

Кроме того, корень одуванчика традиционно используется в индийской и китайской культуре для лечения печени и желудка. Даже сегодня одуванчик лекарственный рекомендуют употреблять для лечения различных болезней, включая экзему, изжогу, диабет и желудочно-кишечное расстройство.

Лечебные свойства одуванчиков

Для кожи. Одуванчик также используют для лечения различных кожных заболеваний, таких как экзема, угри, фурункулы, сыпь и псориаз. Сушеный корень одуванчика измельчают и смешивают с водой, чтобы получить пасту.

Ее наносят на проблемные участки кожи в виде успокаивающей маски. Одуванчик имеет легкий противовоспалительный эффект, благодаря чему проблемы кожи могут исчезать значительно быстрее.

Мочегонный эффект. Обычно мочегонные препараты и диуретики применяют при высоком кровяном давлении, определенных заболеваниях печени и почек и сердечной недостаточности, поскольку обладают свойством увеличивать выделение мочи.

Ученые считают, что одуванчик благодаря мочегонным свойствам может быть использован для лечения задержки воды в организме, предменструального вздутия и преддиабетического состояния. В 2009 году были проведены исследования, показавшие, что экстракт одуванчика помогает увеличить частоту мочеиспускания, а не его объем.

Профилактика рака кожи. Кроме того, экстракт одуванчика может быть полезен для профилактики рака кожи, поскольку он может блокировать вредное ультрафиолетовое излучение и защищать от солнечных лучей, если его наносить на кожу.

Исследования, проведенные в Канаде в 2005 году, подтвердили это свойство одуванчика. Однако следует осторожничать, поскольку у детей она может вызвать контактный дерматит.

Поддержание здоровья печени. Одуванчик часто используется как тонизирующее средство для очистки и защиты печени от токсических веществ и стресса. В исследованиях на мышах, подвергнутых токсическому воздействию парацетамола, одуванчик помог защитить ткани печени.

Антидиабетические свойства и контроль уровня сахара в крови. Одуванчик содержит инсулин, помогающий увеличивать количество здоровых бактерий в желудочно-кишечном тракте, что важно для контроля уровня сахара в крови и борьбы с диабетом.

Исследования на животных и пробирках показали, что одуванчик может улучшать секрецию инсулина поджелудочной железы и одновременное всасывание глюкозы в мышечную ткань благодаря хлорогеновой и цикориевой кислотам.

Снижение уровня холестерина. Некоторые биоактивные соединения, содержащиеся в одуванчике, могут влиять на уровень холестерина в крови и снижать риск заболеваний сердца и сосудов.

Исследования на животных показали, что экстракт одуванчика помог значительно снизить уровень триглицеридов и холестерина у мышей.

Иммунная система. Кроме того, экстракт одуванчика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, что может помочь повысить иммунитет организма в борьбе с различными инфекциями.

Некоторые исследования показали, что одуванчик уменьшает способность вирусов к репликации, другие исследования показали, что экстракт этого растения может защитить от бактерий.

А еще из этого растения можно сделать очень полезный и вкусный мед или еще говорят варенье. Смотри также подборку рецептов меда из одуванчика.

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