Здоровье и красота

Лечебные свойства одуванчика – миф или правда? Разбираем вместе

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 30 апреля 2023, 20:00
лечебные свойства одуванчиков
Фото: Unsplash

Больше новостей
Як зберегти стосунки після народження дитини
Между нами ребенок: как партнерам сохранить романтические отношения после рождения малыша
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
формула ситості
Ешь вкусно и наедайся: формула сытости от нутрициолога
ПТСР
“Родной человек переживает ПТСР. Как ему помочь, как правильно поддержать?”
Смотреть больше

Материалы по теме

формула ситості
Ешь вкусно и наедайся: формула сытости от нутрициолога
ПТСР
“Родной человек переживает ПТСР. Как ему помочь, как правильно поддержать?”
Центр реабілітації RECOVERY
Герои будут уверены, что в тылу о них позаботятся: в Одессе открылся центр реабилитации RECOVERY
эффект Даннинга-Крюгера
Самоуверенность или игра мозга? Эффект Даннинга-Крюгера: почему некомпетентные люди считают себя экспертами

Видео
0:05:13
Центр реабілітації RECOVERY

Герои будут уверены, что в тылу о них позаботятся: в Одессе открылся центр реабилитации RECOVERY
0:04:42
Що буде з графіті Бенксі в Ірпені — невже їх знесуть
Неужели снесут мировые шедевры? Что будет с граффити Бэнкси в Ирпене, Горенке и Гостомеле
0:04:53
В Україні розробили трактор на дистанційному керуванні
Первый трактор на дистанционном управлении! Аграрии нашли способ работать на минных полях
0:04:10
підводний дрон
Вещь дорогая, но крайне необходимая. Как и для чего украинцы используют подводные дроны
0:03:07
Проект Вільна в Миколаєві допомагає жінкам відновлюватися від стресу
Языковые курсы, самооборона, иппотерапия. Проект Вільна в Николаеве помогает женщинам преодолеть стресс от войны
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты прячутся за спинами детей: карта боевых действий в Украине 29 апреля в режиме онлайн
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку
Детей чуть не задавило! Истории украинских переселенок о новой жизни и воспоминания о страшных днях
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:05
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам помог ангел-хранитель! Россияне попали из РСЗО Град в детский сад в Запорожской области
0:02:42
Умань
Считают разрушенные этажи со слезами на глазах: реакция очевидцев удара по Умани
Больше видео
формула ситості
Читать дальше
Ешь вкусно и наедайся: формула сытости от нутрициолога
Українське чи американське село: про життя в Америці
Читать дальше
Где лучше жить — в Украине или Америке? Украинка рассказала, что удивляет больше всего

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь