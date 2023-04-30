Лікувальні властивості кульбаби — міф чи правда? Розбираємо разом

Кульбаба, окрім того, що є чудовою квіткою, має і лікувальні властивості, які були відомі з давніх-давен. Ця багаторічна рослина з родини айстрових найпоширеніша в Україні, її ще називають кульбабою лікарською або звичайною. Її яскраво-жовті суцвіття тішать око наприкінці весни, а в період дозрівання вона стає менш корисною.

Кульбаба містить багато вітамінів (зокрема вітамін А, К, С, Е, деякі групи вітамінів В) та мінералів, таких як кальцій, залізо та магній.

Зелені кульбаби можна споживати в їжу в сирому вигляді або приготовлені, а корінь зазвичай сушать для додавання до чаю або споживання цілим.

Крім того, корінь кульбаби, традиційно використовується в індійській та китайській культурі для лікування печінки та шлунку. Навіть сьогодні кульбабу лікарську рекомендують вживати для лікування різних хвороб, включаючи екзему, печію, діабет та шлунково-кишковий розлад.

Лікувальні властивості кульбаби

Для шкіри. Кульбабу також використовують для лікування різних шкірних захворювань, таких як екзема, вугрі, фурункули, висипання та псоріаз. Сушений корінь кульбаби подрібнюють та змішують з водою, щоб отримати пасту.

Її наносять на проблемні ділянки шкіри у вигляді заспокійливої маски. Кульбаба має легкий протизапальний ефект, завдяки чому проблеми шкіри можуть зникати значно швидше.

Сечогінний ефект. Зазвичай сечогінні препарати та діуретики застосовують за високого кров’яного тиску, певних захворювань печінки й нирок та серцевої недостатності, оскільки мають властивість збільшувати виділення сечі.

Вчені вважають, що кульбаба завдяки своїм сечогінним властивостям може бути використана для лікування затримки води в організмі, передменструального здуття і переддіабетичного стану. У 2009 році були проведені дослідження, які показали, що екстракт кульбаби допомагає збільшити частоту сечовипускання, а не його обсяг.

Профілактика раку шкіри. Крім того, екстракт кульбаби може бути корисним для профілактики раку шкіри, оскільки він може блокувати шкідливе ультрафіолетове випромінювання і захищати від сонячних променів, якщо його наносити на шкіру.

Дослідження, проведені в Канаді в 2005 році, підтвердили цю властивість кульбаби. Однак варто бути обережним, оскільки у дітей вона може викликати контактний дерматит.

Підтримка здоров’я печінки. Кульбаба часто використовується як тонізуючий засіб для очищення та захисту печінки від токсичних речовин та стресу. У дослідженнях на мишах, що були піддані токсичному впливу парацетамолу, кульбаба допомогла захистити тканини печінки.

Антидіабетичні властивості та контроль рівня цукру в крові. Кульбаба містить інсулін, що допомагає збільшувати кількість здорових бактерій у шлунково-кишковому тракті, що є важливим для контролю рівня цукру в крові та боротьби з діабетом.

Дослідження на тваринах та пробірках показали, що кульбаба може покращувати секрецію інсуліну підшлункової залози та одночасне всмоктування глюкози до м’язової тканини завдяки хлорогеновій та цикорієвій кислотам.

Зниження рівня холестерину. Деякі біоактивні сполуки, що містяться в кульбабі, можуть впливати на рівень холестерину в крові та знижувати ризик захворювань серця та судин.

Дослідження на тваринах показали, що екстракт кульбаби допоміг значно знизити рівень тригліцеридів та холестерину у мишей.

Імунна система. Крім того, екстракт кульбаби має противірусні та антибактеріальні властивості, що може допомогти підвищити імунітет організму в боротьбі з різними інфекціями.

Деякі дослідження показали, що кульбаба зменшує здатність вірусів до реплікації, а інші дослідження показали, що екстракт цієї рослини може захистити від бактерій.

А ще з цієї рослини можна зробити дуже корисний і смачний мед, або ще кажуть варення. Дивись також добірку рецептів меду з кульбаби.

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