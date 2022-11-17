Як укрити троянди на зиму: прості правила підготовки квітів до холодів

Троянду у всьому світі вважають однією з найкрасивіших квіток. Королева рослин справді прикрашає весь садок влітку.

Щоб захистити її від холодної зими і вберегти від лютих морозів, потрібно правильно вкрити рослину. Як укрити троянди на зиму — читай у матеріалі.

Як укрити троянди на зиму і як підготувати їх до морозів

Насамперед слід запам’ятати, що підготовка троянд до гарної зимівлі починається задовго до настання зими.

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Важливо, що у серпні поливати квіти не потрібно.

У вересні рослину потрібно підгодовувати різними калійними добривами, щоб підготувати до холодної зими.

Як укрити троянди на зиму і чим підгодовувати

Для того щоб підготувати восени троянди, потрібно розвести у відрі:

15 г монофосфату калію;

15 г суперфосфату;

10 л води

Цього відра вистачить для підживлення площі 4 кв. м. Важливо пам’ятати, що на початку жовтня необхідно утеплити коріння троянд.

Для цього насип на них шар землі заввишки 30 см, а зверху на корені поклади опале листя.

Якщо немає великого морозу, не вкривай коріння квітів. Холод їм не страшний, а навпаки — корисний.

Як укрити троянди на зиму і коли це робити

Найкраще робити це на початку листопада. Для цього очисть кущ троянди від свіжих пагонів, молодого листя та бутонів. Обріж і вже потім вкривай.

Це дуже важливо для того, щоб троянди пережили мінливу зимову погоду в Україні.

Пагони троянд, що виглядають молодими, потрібно обов’язково обрізати. Якщо ти цього не зробиш, троянди можуть згнити.

Коли ти очистиш кущ від зайвого, потрібно обробити його спеціальними засобами від шкідників та грибка.

Як укрити троянди на зиму простим способом

Спочатку обріж кущі троянд. Потім підгортай і утеплюй на зиму коріння. Коріння квітки потрібно засипати на висоту в 10 см шаром торфу, що вивітрився, сухого піску, стружками або тирсою. Зроби каркас. Для цього створи надійне сухе укриття, де троянди добре почуватимуться взимку. Візьми невисокий, до 0,5 м, каркас із металевих дуг, які використовуються для дачних парників. Встанови його над кущами троянд. Стебла троянд, що виходять за межі каркаса, обріж. Утеплюй рослину. Для цього натягни на каркас матеріал, який утеплює. Існує кілька варіантів, яким матеріалом вкривати троянди на зиму: крафт-папір та плівка поверх нього; мішковина; синтетичні утеплювачі — лутрасил, агроволокно тощо, які прослужать тобі багато років. Краї покривного матеріалу закріпи так, щоб їх не тріпав вітер, не відкидав і не дмухав усередину укриття троянд.

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