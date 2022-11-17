Як укрити троянди на зиму: прості правила підготовки квітів до холодів

Троянду у всьому світі вважають однією з найкрасивіших квіток. Королева рослин справді прикрашає весь садок влітку.
Щоб захистити її від холодної зими і вберегти від лютих морозів, потрібно правильно вкрити рослину. Як укрити троянди на зиму — читай у матеріалі.
Насамперед слід запам’ятати, що підготовка троянд до гарної зимівлі починається задовго до настання зими.
Важливо, що у серпні поливати квіти не потрібно.
Важливо, що у серпні поливати квіти не потрібно.
У вересні рослину потрібно підгодовувати різними калійними добривами, щоб підготувати до холодної зими.
Для того щоб підготувати восени троянди, потрібно розвести у відрі:
Цього відра вистачить для підживлення площі 4 кв. м. Важливо пам’ятати, що на початку жовтня необхідно утеплити коріння троянд.
Для цього насип на них шар землі заввишки 30 см, а зверху на корені поклади опале листя.
Для цього насип на них шар землі заввишки 30 см, а зверху на корені поклади опале листя.
Якщо немає великого морозу, не вкривай коріння квітів. Холод їм не страшний, а навпаки — корисний.
Найкраще робити це на початку листопада. Для цього очисть кущ троянди від свіжих пагонів, молодого листя та бутонів. Обріж і вже потім вкривай.
Це дуже важливо для того, щоб троянди пережили мінливу зимову погоду в Україні.
Це дуже важливо для того, щоб троянди пережили мінливу зимову погоду в Україні.
Пагони троянд, що виглядають молодими, потрібно обов’язково обрізати. Якщо ти цього не зробиш, троянди можуть згнити.
Коли ти очистиш кущ від зайвого, потрібно обробити його спеціальними засобами від шкідників та грибка.
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