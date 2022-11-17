Как укрыть розы на зиму: простые правила подготовки цветов к холодам

Роза во всем мире считается одним из самых красивых цветков. Королева растений действительно украшает весь сад летом.
Для того чтобы защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов, нужно правильно укрыть розы. Как укрыть розы на зиму — читай в материале.
В первую очередь нужно запомнить, что подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы.
Важно, что в августе поливать цветы уже не нужно.
Важно, что в августе поливать цветы уже не нужно.
В сентябре растение нужно подкармливать различными калийными удобрениями, чтобы подготовить к холодной зиме.
Для того чтобы подкормить осенью розы, нужно развести в ведре:
Этого ведра хватит для подкормки площади в 4 кв. м. Важно помнить, что в начале октября необходимо утеплить корни роз.
Для этого насыпь на них слой земли высотой 30 см, а сверху на корни положи опавшее листье.
Для этого насыпь на них слой земли высотой 30 см, а сверху на корни положи опавшее листье.
Если нет большого мороза, не укрывай корни цветков. Им не страшен холод, а наоборот — полезен.
Лучше всего делать это в начале ноября. Для этого очисти куст розы от свежих побегов, молодых листьев и бутонов. Сделай обрезку и уже потом — укрывай.
Это очень важно для того, чтобы розы пережили переменчивую погоду зимой в Украине.
Это очень важно для того, чтобы розы пережили переменчивую погоду зимой в Украине.
Побеги роз, которые выглядят молодыми, нужно обязательно обрезать. Если ты этого не сделаешь, розы могут сгнить.
Когда ты очистишь куст от всего лишнего, нужно обработать его специальными средствами от вредителей и грибка.
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