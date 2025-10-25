Стиль життя Їжа та рецепти

Впливає на мозок: наука знайшла нові особливості дубайського шоколаду

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Жовтня 2025, 19:00 3 хв.
Впливає на мозок: наука знайшла нові особливості дубайського шоколаду
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь