Впливає на мозок: наука знайшла нові особливості дубайського шоколаду

Початок 2025 року ознаменувався новим гастрономічним феноменом — дубайський шоколад заполонив соцмережі. Відео, де люди вперше куштують зелено-золотий десерт, стали вирусними та зібрали мільони переглядів на TikTok та YouTube.

На відміну від короткочасних трендів на кшталт кронатів, які вибухнули ще понад десять років тому, цей смак, схоже, залишиться надовго. Як пояснюють науковці, популярність солодощів має цілком раціональне пояснення — вони діють на мозок відразу через кілька сенсорних каналів.

Про це повідомляє видання Popular Science .

Як народився тренд з дубайським шоколадом

Сьогодні дубайський шоколад можна знайти у кав’ярнях та кондитерських по всьому світу. Та справжній десерт схожий на ОАЕ — його створила в 2021 році компанія Fix Dessert Chocolatier . У Дубаї він досі продається під назвою Can’t Get Knafeh Of It.

Класичний батончик складається з молочного шоколаду, фісташково-тахінної начинки та хрусткої кулі з подрібненого тесту кадаїф. Поєднання кремової текстури, яскравих кольорів та контрастних ароматів створює ефект, який важко забути.

Чому мозок закохується у дубайський десерт

Професор Оксфордського університету Чарльз Спенс , який досліджує вплив їжі на сприйняття, вважає, що дубайський шоколад приваблює саме тим, як активує різні сенсорні системи мозку.

По-перше, це візуальний ефект. Теплий карамельний відтінок шоколаду контрастує з насичено-зеленою фісташковою кулею, завдяки чому десерт виглядає особливо ефектно на фото та відео.

За словами Спенса, це схоже на естетику симетрії та гармонії, яка визначає успіх більшості кулінарних трендів.

По-друге, наш мозок еволюційно налаштований позитивно реагуватиме на калорійну їжу. Навіть просте споглядання таких десертів активує центри задоволення — саме тому рука мимоволі тягнеться взяти ще шматочок.

Ще один фактор — соціальні мережі. Люди несвідомо наслідують поведінку інших: коли бачать емоційну реакцію на якийсь продукт, мозок сприймає його як бажаний. Саме так відео з дегустаціями швидко розходяться по мережі, підсилюючи популярність.

Крім того, працює і психологія екзотики: все незнайоме здається привабливішим. Так само колись світ закохався у суші — страву, що десятиліттями залишалася чужою, доки не стала звичною частиною глобальної культури.

Дубайський шоколад створив культурний феномен

Незважаючи на яскраву оболочку, історія дубайського шоколаду — не лише про смак. Це приклад того, як поєднання візуальної привабливості, нейробіології та соціальної психології може створити культурний феномен .

Можливо, саме тому цей зелений батончик став не просто сладою, а символом того, як гастрономічні тенденції народжуються та розлітаються світом — від одного відео до глобального тренду.

Раніше ми розповідали, як приготувати дубайський шоколад у домашніх умовах — з простих інгредієнтів, але з тим самим розкішним смаком, як у найкращих кондитерських ОАЕ.

