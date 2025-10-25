Влияет на мозг: наука обрела новые особенности дубайского шоколада

Начало 2025 года ознаменовалось новым гастрономическим феноменом — дубайский шоколад захватил соцсети. Видео, где люди впервые пробуют зелёно-золотой десерт, стали вирусными и собрали миллионы просмотров в TikTok и YouTube.

В отличие от кратковременных трендов вроде кронатов, которые взорвали мир более десяти лет назад, этот вкус, похоже, останется надолго. Как объясняют ученые, популярность сладостей имеет вполне рациональное объяснение — они воздействуют на мозг сразу через несколько сенсорных каналов.

Об этом сообщает издание Popular Science.

Как появился тренд на дубайский шоколад

Сегодня дубайский шоколад можно найти в кофейнях и кондитерских по всему миру. Но настоящий десерт родом из ОАЭ — его создала в 2021 году компания Fix Dessert Chocolatier. В Дубае он до сих пор продается под названием Can’t Get Knafeh Of It.

Классическая плитка состоит из молочного шоколада, фисташково-тахиновой начинки и хрустящего шара из измельченного теста кадаиф. Сочетание кремовой текстуры, ярких цветов и контрастных ароматов создает эффект, который невозможно забыть.

Почему мозг влюбляется в дубайский десерт

Профессор Оксфордского университета Чарльз Спенс, изучающий влияние еды на восприятие, считает, что дубайский шоколад привлекает тем, как активирует разные сенсорные системы мозга.

Во-первых, визуальный эффект. Теплый карамельный оттенок шоколада контрастирует с насыщенно-зеленым фисташковым шаром, благодаря чему десерт выглядит особенно эффектно на фото и видео.

По словам Спенса, это напоминает эстетику симметрии и гармонии, которая определяет успех большинства кулинарных трендов.

Во-вторых, наш мозг эволюционно запрограммирован положительно реагировать на калорийную пищу. Даже простое наблюдение за такими десертами активирует центры удовольствия — именно поэтому рука невольно тянется взять ещё кусочек.

Еще один фактор — социальные сети. Люди подсознательно копируют поведение других: когда видят эмоциональную реакцию на продукт, мозг воспринимает его как желанный. Так видео с дегустациями быстро расходятся по сети, усиливая популярность.

Кроме того, работает и психология экзотики: все незнакомое кажется привлекательнее. Так же когда-то мир влюбился в суши — блюдо, которое десятилетиями оставалось чужим, пока не стало привычной частью глобальной культуры.

Дубайский шоколад стал культурным феноменом

Несмотря на яркую оболочку, история дубайского шоколада — не только о вкусе. Это пример того, как сочетание визуальной привлекательности, нейробиологии и социальной психологии может создать культурный феномен.

Возможно, именно поэтому этот зеленый батончик стал не просто сладостью, а символом того, как гастрономические тенденции рождаются и распространяются по всему миру — от одного видео до глобального тренда.

Ранее мы рассказывали, как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях — из простых ингредиентов, но с тем же роскошным вкусом, как в лучших кондитерских ОАЭ.

