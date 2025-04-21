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Дефіцит фісташок? Чому меншає смачних горіхів і до чого тут дубайський шоколад

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Квітня 2025, 13:00
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Фото Depositphotos
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