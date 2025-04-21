Дефіцит фісташок? Чому меншає смачних горіхів і до чого тут дубайський шоколад

Сучасність диктує нові правила. Люди у погоні за трендами можуть навіть спустошити запаси їжі! Так, видання Financial Times заявило про дефіцит фісташок у світі через популярність дубайського шоколаду!

Як так сталося та чим нам загрожують такі тренди — розбиралися далі у матеріалі.

Популярність дубайського шоколаду спричинила дефіцит фісташок

Згідно зі статтею видання, через бум на дубайський шоколад у світі виник дефіцит на фісташки.

Так, у 2021 році бренд в ОАЕ випустив незвичний шоколадний батончик: молочний шоколад у поєднанні з тістом катаїфі та фісташковою пастою.

І все б нічого, та наприкінці 2023 року відео з цим батончиком стало вірусним у соціальній мережі TikTok. Глядачі підхопили тренд і почали активно шукати та купувати такі солодощі.

Тенденцію помітили й інші бренди, й тут уже спрацювало правило маркетингу: що більший попит, то більша пропозиція, а отже — й заробіток.

Представник трейдера CG Hacking Джайлз Хакінг розповів Financial Times, що через ажіотаж ціни на фісташки підскочили з $7,65 за 1 фунт (майже 450 г) у 2024 році до близько $10,30 у 2025.

Не оминув цей тренд й Україну: вітчизняні виробники також швидко підхопили хвилю та запропонували не лише дубайський шоколад, а навіть випічку із начинкою з фісташкової пасти та катаїфі.

Як тренди впливають на світ

Приклад популярності дубайського шоколаду яскраво показує, як соціальні мережі впливають на наші бажання та поведінку.

Зокрема, відчутний дефіцит фісташок у світі. На ситуацію також вплинув поганий урожай горіхів у США торік. Пропозиція була невеликою, а коли виробники шоколаду почали скуповувати горіхи, їхні запаси скоротилися ще більше.

Такі тенденції мають негативну сторону. Зокрема, варто подумати лиш про те, наскільки багато витрачають бізнеси, щоб встигнути за швидкоплинними трендами. Зростають і витрати на утилізацію відходів, яких стає щоразу лише більше.

Якщо говорити про локальне виробництво, то популярність окремих частин може призвести до залежності від імпорту.

Надмірний ажіотаж також може призвести до створення так званих “економічних бульбашок”, які згодом можуть “лопнути” й завдати значних фінансових втрат.

Натомість тренд на екологічність — це правильний варіант розвитку суспільства. Раніше ми розповідали тобі, як дотримуватися екологічної моди та зменшити вплив людини на природу.

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