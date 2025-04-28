Усик — Дюбуа 2: коли відбудеться бій-реванш та у кого більше шансів перемогти

На кону — історія, титули й бездоганна репутація. Вже скоро Олександр Усик та Даніель Дюбуа знову зійдуться на рингу!

Цього разу — з ще більшою напругою, ще вищими ставками та ще більшими очікуваннями. Хто з боксерів має більше шансів на перемогу та коли відбудеться реванш Усик — Дюбуа у 2025 році, читай просто зараз!

Коли бій-реванш Усик — Дюбуа 2

Як повідомило видання The Ring, бій-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року.

Місце проведення — легендарний стадіон Вемблі в Лондоні, що здатний вмістити до 90 тис. фанатів боксу.

Поки сторони узгоджують останні деталі контракту, світова спільнота вже готується до одної з головних спортивних битв року.

Перша зустріч Усика та Дюбуа на рингу

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом, підтвердивши статус об’єднаного чемпіона світу у важкій вазі. П’ять чемпіонських поясів залишилися в його руках, а Дюбуа змушений був переглянути стратегію і готуватися до можливого реваншу.

Цього разу на кону — абсолютний титул у суперважкій вазі. Усик наразі володіє поясами за версіями WBC, WBA, WBO та IBO. Дюбуа ж утримує титул IBF, який колись належав українцеві. Боксер завоював цей пояс у бою проти Ентоні Джошуа, здолавши того нокаутом у п’ятому раунді.

Завжди є шанс на лакі панч

Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі вважає, що саме Усик має більше шансів на перемогу у реванші. Водночас він не виключає несподіванок у бою Усик — Дюбуа 2.

У британця є один шанс — і це нокаутуючий удар. Але Усик — боєць, який адаптується до будь-якого стилю. Саме тому, його так важко здолати.

Дюк Маккензі наголосив, що українець залишається одним із небагатьох боксерів, які можуть завершити кар’єру непереможними.

Раніше ми розповідали про фільм, який був створений на честь тріумфальної перемоги Усика над Ф’юрі.

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