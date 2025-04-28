Усик — Дюбуа 2: когда состоится бой-реванш и у кого больше шансов победить

На кону — история, титулы и безупречная репутация. Уже скоро Александр Усик и Даниель Дюбуа снова сойдутся на ринге!

На этот раз — с еще большим напряжением, еще более высокими ставками и еще большими ожиданиями. У кого из боксеров есть больше шансов на победу и когда состоится реванш Усик — Дюбуа в 2025 году, читай прямо сейчас!

Когда бой-реванш Усик — Дюбуа 2

Как сообщило издание The Ring, бой-реванш между Усиком и Дюбуа состоится19 июля 2025 года.

Место проведения — легендарный стадион Уэмбли в Лондоне, способный вместить до 90 тыс. фанатов бокса.

Пока стороны согласовывают последние детали контракта, мировое сообщество уже готовится к одной из главных спортивных битв года.

Первая встреча Усика и Дюбуа на ринге

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом, подтвердив статус объединенного чемпиона мира в тяжелом весе. Пять чемпионских поясов остались в его руках, а Дюбуа вынужден был пересмотреть стратегию и готовиться к возможному реваншу.

На этот раз на кону — абсолютный титул в супертяжелом весе. Усик сейчас владеет поясами по версиям WBC, WBA, WBO и IBO. Дюбуа же удерживает титул IBF, который когда-то принадлежал украинцу. Боксер завоевал этот пояс в бою против Энтони Джошуа, одолев того нокаутом в пятом раунде.

Всегда есть шанс на лаки панч

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи считает, что именно у Усика больше шансов на победу в реванше. В то же время он не исключает неожиданностей в бою Усик — Дюбуа 2.

У британца есть один шанс — и это нокаутирующий удар (лаки панч). Но Усик — боец, который адаптируется к любому стилю. Именно поэтому его так трудно одолеть.

Дюк Маккензи отметил, что украинец остается одним из немногих боксеров, которые могут завершить карьеру непобедимыми.

Ранее мы рассказывали о фильме, который был создан в честь триумфальной победы Усика над Фьюри.

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