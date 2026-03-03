Усик будет баллотироваться в президенты после завершения боксерской карьеры: что известно

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик готовится сменить боксерский ринг на политическую арену. Стало известно о намерениях спортсмена баллотироваться на должность Президента Украины после завершения профессиональной карьеры.

Об этом чемпион заявил в откровенном интервью Андрею Беднякову в эфире программы Де брехня, подчеркнув, что не рассматривает никаких других должностей, кроме самой высокой.

Усик — президент: чемпион мира по боксу планирует баллотироваться на пост главы государства

Во время беседы Усик отметил, что планирует посвятить профессиональному спорту еще примерно два года. Это означает, что активная фаза его политической подготовки может прийтись на конец 2027-го — начало 2028 года. На вопрос о грядущей смене деятельности Александр ответил, что чувствует в себе силы поработать на государство.

Когда ведущий попытался перевести разговор в шутливое русло, предположив, что боксер может стать мэром Конотопа, Усик четко наметил свои амбиции:

Я еще несколько лет планирую побоксировать. А потом есть такие планы поработать на государство. Ниже президента я никуда идти не собираюсь.

Это заявление фактически ставит точку в слухах о возможной работе Усика в министерствах или местном самоуправлении. Чемпион, удерживающий пояса WBC, WBA и IBF, привык к глобальным масштабам, поэтому и в политике целится в “золото”.

