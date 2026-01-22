Усик — Уайлдер: когда и где состоится бой, и кто будет транслировать его в Украине

Олександр Усик намерен провести защиту своих титулов WBC, IBF и WBA в супертяжелом весе в бою с американцем Деонтеем Уайлдером.

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что согласовал запрос украинского боксера на добровольную защиту титула.

Почему Усик выбрал Уайлдера, где должен пройти бой, какие ставки делают букмекеры и где посмотреть поединок в Украине — в материале.

Бой Усик — Уайлдер

По действующим правилам Уайлдер может претендовать на бой за титул WBC, потому что в настоящее время он занимает 13-е место в рейтинге WBC топ-15.

Своё решение выбрать именно этого американского супертяжа украинский боксер объяснил так: “Я хочу биться с Уайлдером, потому что он очень известный боксер в последние годы, был чемпионом и является очень опасным”.

Он добавил, что давно мечтал провести значимый поединок в США, и что бой с американцем даёт ему шанс осуществить давнюю мечту и проверить себя на ринге в стране соперника.

“Это не про эмоции и не про выбор между отдельными людьми. Я думаю о наследии. Я хочу боксировать в Америке, а Уайлдер — большое имя в мире супертяжей”, — заявил Усик.

Усик — Уайлдер: когда смотреть бой

На данный момент официально подтверждённой даты или места проведения боя нет. По данным менеджера нашего спортсмена, переговоры продолжаются, и поединок может состояться весной 2026 года.

Однако американское спортивное издание Si.com опубликовало такую информацию: британская промоутерская компания iVB намерена установить рекорд Гиннесса, организовав уникальное боксерское событие.

Планируется провести большой поединок в Сан-Франциско 11 июля 2026 года, перед рекордным количеством зрителей на площади Civic Center Plaza.

Сообщается, что поединок Александра Усика с Деонтеем Уайлдером станет главным боем вечера, другие поединки ещё не объявлены. Связаться с командой украинца для комментариев изданию не удалось.

В целом этим мероприятием iVB планирует побить рекорд Гиннесса за наибольшее количество зрителей на боксерском турнире в истории, надеясь собрать аудиторию в 200 000 человек.

Усик — Уайлдер коэффициенты

На основе опубликованных коэффициентов можно приблизительно оценить шансы боксёров. После перевода котировок в проценты получается такая картина:

Победа Александра Усика — около 88,3%

Победа Деонтея Уайлдера — примерно 9,2%

Ничья — примерно 2,5%

Эти цифры показывают, что Усик является явным фаворитом будущего боя. Считается, что у американца есть шанс только благодаря его сильному нокаутирующему удару, но он уже не в той форме, что раньше, поэтому в сенсацию верится с трудом.

Усик — Уайлдер: где смотреть в Украине

Официальные медиа-компании пока не объявляли деталей трансляции боя Усик — Уайлдер в Украине. На основе предыдущего опыта можно сделать вывод, что поединок Александра в Украине покажут сервисы вроде MEGOGO или международные платформы DAZN, PPV.

