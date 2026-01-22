Усик — Вайлдер: коли і де відбудеться бій, і хто транслюватиме його в Україні

Олександр Усик має намір провести захист своїх титулів WBC, IBF і WBA в суперважкій вазі у бою з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив, що погодив запит українського боксера на добровільний захист титулу.

Чому Усик обрав Вайлдера, де має відбутися бій, які ставки роблять букмекери і де подивитися поєдинок в Україні – у матеріалі.

Бій Усик — Вайлдер

За чинними правилами Вайлдер може претендувати на бій за титул WBC, бо наразі він посідає 13-те місце в рейтингу WBC топ-15.

Своє рішення обрати саме цього американського супертяжа український боксер пояснив так: “Я хочу битися з Вайлдером, тому що він дуже відомий боксер в останні роки, був чемпіоном і є дуже небезпечним”.

Він додав, що давно мріяв провести значущий поєдинок у США, і що бій з американцем дає йому шанс здійснити давню мрію та перевірити себе на рингу в країні суперника.

“Це не про емоції й не про вибір між окремими людьми. Я думаю про спадщину. Я хочу боксувати в Америці, а Вайлдер — велике ім’я у світі супертяжів” — заявив Усик.

Усик — Вайлдер: коли дивитися бій

На даний момент офіційної підтвердженої дати або місця проведення бою немає. За даними менеджера нашого спортсмена, переговори тривають, і поєдинок може відбутися навесні 2026 року.

Проте американське спортивне видання Si.com оприлюднило таку інформацію: Британська промоутерська компанія iVB має намір встановити рекорд Гіннеса, організувавши унікальний боксерський захід.

Планується провести великий поєдинок у Сан-Франциско 11 липня 2026, перед рекордною кількістю глядачів на площі Civic Center Plaza.

Повідомляється, що поєдинок Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером стане головним боєм вечора, інші поєдинки ще не оголошені. Зв’язатися з командою українця для коментарів виданню не вдалося.

Загалом цим заходом iVB планує побити рекорд Гіннеса за найбільшою кількістю глядачів на боксерському турнірі в історії, сподіваючись зібрати аудиторію в 200 000 людей.

Усик — Вайлдер коефіцієнти

На основі опублікованих коефіцієнтів можна приблизно оцінити шанси боксерів. Після переведення котирувань у відсотки виходить така картина:

Перемога Олександра Усика — близько 88,3%

Перемога Деонтея Вайлдера — приблизно 9,2%

Нічия — приблизно 2,5%

Ці цифри показують, що Усик є явним фаворитом майбутнього бою. Вважається, що у американця є шанс лише завдяки його сильному нокаутуючому удару, але він уже не в тій формі, що раніше, тому в сенсацію віриться важко.

Усик — Вайлдер: де дивитися в Україні

Офіційні медіа компанії поки не оголошували деталей трансляції бою Усик — Вайлдер в Україні. На основі попереднього досвіду можна зробити висновок, що поєдинок Олександра в Україні покажуть сервіси на кшталт MEGOGO або міжнародні платформи DAZN, PPV.

