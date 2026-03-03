Усик балотуватиметься в президенти після завершення боксерської кар’єри: що відомо

Український абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик готується змінити боксерський ринг на політичну арену. Стало відомо про наміри спортсмена балотуватися на посаду Президента України після завершення професійної кар’єри.

Про це чемпіон заявив у відвертому інтерв’ю Андрію Бєднякову в ефірі програми Де брехня, підкресливши, що не розглядає жодних інших посад, окрім найвищої.

Усик — президент: чемпіон світу з боксу планує балотуватися на посаду глави держави

Під час бесіди Усик зазначив, що планує присвятити професійному спорту ще приблизно два роки. Це означає, що активна фаза його політичної підготовки може припасти на кінець 2027-го — початок 2028 року. На запитання про майбутню зміну діяльності Олександр відповів, що відчуває в собі сили попрацювати на державу.

Коли ведучий спробував перевести розмову в жартівливе русло, припустивши, що боксер може стати мером Конотопа, Усик чітко окреслив свої амбіції:

Я ще кілька років планую побоксувати. А потім є такі плани — попрацювати на державу. Нижче за президента я нікуди йти не збираюся.

Ця заява фактично ставить крапку в чутках про можливу роботу Усика в міністерствах чи місцевому самоврядуванні. Чемпіон, який зараз утримує пояси WBC, WBA та IBF, звик до глобальних масштабів, тому й у політиці цілиться в “золото”.

