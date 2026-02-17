Україні краще швидко сісти за стіл переговорів з РФ — Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп нещодавно заявив, що Україні краще швидще сісти за стіл переговорів з РФ. Ця заява прозвучала напередодні тристоронніх перемовин у Женеві — детальніше в матеріалі.

Що думає Трамп про тристоронню зустріч щодо війни

У Женеві, Швейцарія, скоро мають початись тристоронні переговори щодо війни в Україні. Українські, американські та російські посадовці зустрінуться 17-18 лютого.

Дональд Трамп висловив свою думку щодо цих переговорів, наголосивши на тому, що це великі переговори, однак вони будуть простими. Крім того, він додав:

— Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я їм скажу.

Що саме мав на увазі лідер США — не відомо, деталі цієї заяви він не уточнював.

