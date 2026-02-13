Краще без угоди, ніж із поганою: Зеленський про червоні лінії та завершення війни

В інтерв’ю американському виданню The Atlantic президент України Володимир Зеленський окреслив червоні лінії Києва на переговорах про завершення війни. Він прямо пов’язав закінчення війни в Україні з успіхом Республіканської партії та особистим політичним спадком Дональда Трампа.

Зеленський назвав завершення війни ключем до успіху Трампа на виборах

За словами президента, для Трампа закінчити війну в Україні — це шанс закріпити за собою статус “світового миротворця”, скориставшись моментом, поки війна залишається найсмертоноснішою в Європі за останні десятиліття:

— Найвигідніша ситуація для Трампа — зробити це до проміжних виборів…Так, він хоче, щоб було менше смертей. Але якщо ми з вами говоримо як дорослі, то для нього це просто перемога, політична перемога.

Попри готовність обговорювати американські ініціативи, Володимир Зеленський чітко окреслив межу, за яку Україна не переступить:

— Я швидше віддам перевагу взагалі не укладати жодної угоди, ніж змусити свій народ прийняти погану. Я готовий продовжувати боротьбу, якщо це необхідно для досягнення гідного і міцного миру.

Важливою частиною інтерв’ю стало спростування наративів про нібито критичне погіршення ситуації для ЗСУ. Зеленський категорично заявив, що Україна “не програє”, попри поширені в медіа песимістичні прогнози.

Президент також зазначив, що країна-агресор має бути зацікавлена в переговорах саме зараз, поки у Трампа є активний інтерес до цієї теми. Що стосується внутрішніх процесів, Зеленський підтвердив, що Україна готова до проведення виборів або референдуму, якщо будуть забезпечені належні умови безпеки, реальні гарантії захисту та стійке припинення вогню.

Наразі тактика Києва полягає в максимальній підтримці пропозицій США у будь-якому форматі, щоб продемонструвати світові: саме Україна є стороною, що прагне прискорення миру, а не затягування війни.

