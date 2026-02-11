Європарламент схвалив €90 млрд кредиту для України

Європейський парламент зробив історичний крок у підтримці нашої держави, проголосувавши за пакет фінансової допомоги на найближчі два роки. Ухвалене рішення передбачає виділення коштів, що допоможуть покрити критичні потреби країни в умовах війни, що триває.

Про це повідомляє офіційний сайт Європарламенту.

Кредит для України від ЄС: 90 мільярдів на оборону та бюджет

Затверджений пакет допомоги розрахований на 2026 та 2027 роки. Головна особливість у тому, що цей кредит для України від ЄС ухвалювався за спеціальною процедурою посиленого співробітництва.

Це дозволило обійти вето Чехії, Угорщини та Словаччини, які відмовилися брати участь у програмі. Таким чином, група охочих держав-членів змогла затвердити фінансування без потреби в одностайному рішенні всього блоку.

Загалом пакет отримав 458 голосів за, що демонструє стійку підтримку українського народу з боку європейських політиків.

Кредит для України €90 млрд: детальний розподіл коштів на 2026-2027 роки

Структура фінансування чітко розмежована на два стратегічні напрямки. Згідно з планом, кредит для України €90 млрд буде спрямований на такі потреби:

€60 мільярдів на оборону: ці кошти підуть на зміцнення військового потенціалу та закупівлю техніки. Пріоритет матимуть виробники з України та країн ЄС, що допоможе не лише фронту, а й європейському ОПК;

€30 мільярдів на бюджет: гроші будуть надані як макрофінансова підтримка через спеціальний Фонд України для забезпечення соціальних виплат та стабільності економіки.

Кредит для України від ЄС: як обійшли вето Угорщини та Словаччини

Надання коштів не є безумовним. Наша держава повинна продовжувати шлях демократичних перетворень, посилювати боротьбу з корупцією та забезпечувати верховенство права.

Щодо механізму повернення, то тут закладено справедливу логіку: хоча формально позичальником є Київ, фактично цей кредит для України має бути закритий за рахунок агресора. В офіційних документах зазначено, що Україна почне погашати основну суму лише після того, як отримає військові репарації від Російської Федерації.

Перший платіж у рамках цієї програми очікується вже на початку другого кварталу 2026 року, після того, як рішення формально затвердить Рада ЄС.

