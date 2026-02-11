Европарламент одобрил €90 млрд кредита для Украины

Европейский парламент сделал исторический шаг в поддержке нашего государства, проголосовав за пакет финансовой помощи на ближайшие два года. Принятое решение предусматривает выделение средств, которые помогут покрыть критические потребности страны в условиях продолжающейся войны.

Об этом сообщает официальный сайт Европарламента.

Кредит для Украины от ЕС: 90 миллиардов на оборону и бюджет

Утвержденный пакет помощи рассчитан на 2026 и 2027 годы. Главная особенность в том, что этот кредит для Украины от ЕС принимался по специальной процедуре усиленного сотрудничества.

Это позволило обойти вето Чехии, Венгрии и Словакии, которые отказались участвовать в программе. Таким образом, группа желающих государств-членов смогла утвердить финансирование без необходимости единогласного решения всего блока.

В общей сложности пакет получил 458 голосов «за», что демонстрирует устойчивую поддержку украинского народа со стороны европейских политиков.

Кредит для Украины €90 млрд: детальное распределение средств на 2026-2027 годы

Структура финансирования четко разграничена на два стратегических направления. Согласно плану, кредит для Украины €90 млрд будет направлен на следующие нужды:

€60 миллиардов на оборону: эти средства пойдут на укрепление военного потенциала и закупку техники. Приоритет будут иметь производители из Украины и стран ЕС, что поможет не только фронту, но и европейскому ОПК;

€30 миллиардов на бюджет : деньги будут предоставлены как макрофинансовая поддержка через специальный Фонд Украины для обеспечения социальных выплат и стабильности экономики.

Кредит для Украины от ЕС: как обошли вето Венгрии и Словакии

Предоставление средств не является безусловным. Наше государство должно продолжать путь демократических преобразований, усиливать борьбу с коррупцией и обеспечивать верховенство права.

Что касается механизма возврата, то здесь заложена справедливая логика: хотя формально заемщиком является Киев, фактически этот кредит для Украины должен быть закрыт за счет агрессора. В официальных документах указано, что Украина начнет погашать основную сумму только после того, как получит военные репарации от Российской Федерации.

Первый платеж в рамках этой программы ожидается уже в начале второго квартала 2026 года, после того как решение формально утвердит Совет ЕС.

