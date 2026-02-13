Лучше без соглашения, чем с плохим: Зеленский о красных линиях и завершении войны

В интервью американскому изданию The Atlantic президент Украины Владимир Зеленский наметил красные линии Киева на переговорах о завершении войны. Он напрямую связал окончание войны в Украине с успехом Республиканской партии и личным политическим наследием Дональда Трампа.

Зеленский назвал завершение войны ключом к успеху Трампа на выборах

По словам президента, для Трампа закончить войну в Украине — это шанс закрепить за собой статус “мирового миротворца”, воспользовавшись моментом, пока война остается самой смертоносной в Европе за последние десятилетия:

— Самая выгодная ситуация для Трампа – сделать это до промежуточных выборов… Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если мы с вами говорим как взрослые, то для него это просто победа, политическая победа.

Несмотря на готовность обсуждать американские инициативы, Владимир Зеленский четко обозначил границу, за которую Украина не переступит:

— Я скорее предпочту вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить свой народ принять плохое. Я готов продолжать борьбу, если это необходимо для достижения достойного и крепкого мира.

Важной частью интервью стало опровержение нарративов о якобы критическом ухудшении ситуации для ВСУ. Зеленский категорично заявил, что Украина “не проиграет”, несмотря на распространенные в медиа пессимистические прогнозы.

Президент также отметил, что страна-агрессор должна быть заинтересована в переговорах именно сейчас, пока у Трампа есть активный интерес к этой теме. Что касается внутренних процессов, Зеленский подтвердил, что Украина готова к проведению выборов или референдума, если будут обеспечены надлежащие условия безопасности, реальные гарантии защиты и стойкое прекращение огня.

Тактика Киева заключается в максимальной поддержке предложений США в любом формате, чтобы продемонстрировать миру: именно Украина является стороной, стремящейся к ускорению мира, а не к затягиванию войны.

