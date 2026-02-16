Зеленський про вибори президента в умовах війни — чи чекати на них у 2026 році

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву щодо можливості відновлення політичних процесів у країні. Глава держави наголосив, що Україна не відмовляється від демократичних процедур, проте для їх реалізації необхідні фундаментальні умови безпеки.

За словами президента, ключовим фактором є припинення вогню, яке дозволить підготувати інфраструктуру та забезпечити безпеку виборців. Про це повідомляє Суспільне.

Зеленський: Вибори президента можливі за умови двомісячного припинення вогню

Глава держави відкрито звернувся до міжнародних партнерів, зазначивши, що організація голосування під постійними обстрілами є фізично неможливою.

Я дуже чесний. Дайте нам два місяці перемир’я, і ми підемо на вибори. Ось і все. Дайте нам перемир’я, дайте нам безпеку, інфраструктуру, може, не два місяці, але нам потрібно багато днів, щоб підготуватися, — заявив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що вибори президента розглядає через призму справедливості, особливо щодо тих, хто зараз перебуває на передовій.

Тоді дайте нашим солдатам голосувати, як вони можуть, я маю на увазі, захищати наше життя і в той же час голосувати. Це щось складне, — додав президент. Читати на тему Вибори після війни: у ЦВК пояснили, як відбуватиметься підготовка та що хочуть змінити Які ініціативи оприлюднила Центральна виборча комісія?

Вибори- 2026: чи відбудуться

Президент також згадав про можливість впливу США на ситуацію. Він зазначив, що Вашингтон має важелі тиску на Кремль, які могли б розблокувати політичний процес в Україні.

Тож дайте нам перемир’я. Президент Трамп може це зробити. Натисніть на Путіна, доможіться перемир’я, тоді наш парламент змінить закон і ми підемо на вибори, якщо вони потрібні. Якщо американці потребують виборів в Україні і якщо росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього, – наголосив він.

Зеленський вибори: несподівана пропозиція для країни-агресора

Завершуючи свою промову, глава держави зробив іронічну, але красномовну пропозицію російській стороні. Він зазначив, що тема волевиявлення має бути актуальною не лише для Києва.

Обговорюючи загальний контекст теми виборів, він додав, що Україна готова піти на зустрічні кроки: за словами президента, Київ також може оголосити перемир’я для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії.

Наразі питання проведення голосування в Україні залишається у площині безпекових гарантій та змін до законодавства, які можливі лише за умови реального зниження інтенсивності бойових дій.

Варто зауважити, що наразі вибори залишаються не лише політичним, а й складним юридичним питанням. Поки світові лідери обговорюють можливість перемир’я, всередині країни тривають дискусії щодо легітимності таких процесів.

Дізнайся детальніше у нашому матеріалі: чи можна проводити вибори під час воєнного стану — пояснення в законах та Конституції.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!