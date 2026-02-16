Для тебе Новини

Зеленський про вибори президента в умовах війни — чи чекати на них у 2026 році

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Лютого 2026, 12:30 3 хв.
Зеленський вибори
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь