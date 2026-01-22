Вибори після війни: у ЦВК пояснили, як відбуватиметься підготовка та що хочуть змінити

Центральна виборча комісія України виступила з ініціативою запровадити обов’язковий шестимісячний підготовчий період, який має тривати з моменту припинення воєнного стану до офіційного старту виборчих перегонів — деталі в нашому матеріалі.

Що зміниться під час виборів

Як повідомив голова ЦВК Олег Діденко, така пауза необхідна для ретельного аналізу виборчої інфраструктури, оцінки безпекових ризиків на окремих територіях та синхронізації державних реєстрів.

Водночас самі терміни виборчого процесу пропонується залишити без змін: 90 днів для президентських виборів та 60 днів — для парламентських. Цей пакет пропозицій, підтриманий комісією на початку січня 2026 року, вже спрямований на розгляд до Верховної Ради.

Ключовим аспектом реформи є законодавче врегулювання участі у голосуванні найбільш вразливих категорій громадян — військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та українців, які перебувають за кордоном.

ЦВК пропонує лібералізувати процедури зміни виборчої адреси та значно розширити мережу закордонних дільниць. Комісія наполягає на офіційній забороні організації виборів на територіях Росії та Білорусі, водночас надаючи можливість українцям у цих країнах проголосувати в сусідніх безпечних державах.

Читати на тему Прозорість виборчого процесу: ЦВК розблокувала дані про кандидатів і комісії ЦВК відновила доступ до інформації про вибори.

Паралельно з ініціативами ЦВК у парламенті триває активна робота над оновленням виборчого законодавства загалом. Голова профільного комітету Олена Шуляк зазначила, що на розгляді наразі перебувають понад два десятки законопроєктів, вісім з яких є пріоритетними. Вони охоплюють питання зміни виборчих систем, перегляду прохідного бар’єра для партій та встановлення чітких вимог до кандидатів, зокрема щодо цензу осілості.

Усі ці заходи мають на меті не лише подолати технічні наслідки війни, а й закласти підґрунтя для прозорого та демократичного виборчого процесу в повоєнний період, що стане критично важливим етапом відновлення державної системи.

Раніше ми писали, що майже 60% українців готові провести вибори в Україні після підписання мирної угоди.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!