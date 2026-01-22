Для тебя Новости

Выборы после войны: в ЦИКе объяснили, как будет проходить подготовка и что хотят изменить

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 января 2026, 14:00 2 мин.
ЦВК о выборах
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь