Выборы после войны: в ЦИКе объяснили, как будет проходить подготовка и что хотят изменить

Центральная избирательная комиссия Украины выступила с инициативой ввести обязательный шестимесячный подготовительный период, который должен длиться с момента прекращения военного положения до официального старта избирательной гонки — подробности в нашем материале.

Что изменится во время выборов

Как сообщил председатель ЦИК Олег Диденко, такая пауза необходима для тщательного анализа избирательной инфраструктуры, оценки рисков безопасности на отдельных территориях и синхронизации государственных реестров.

В то же время сами сроки избирательного процесса предлагается оставить без изменений: 90 дней для президентских выборов и 60 дней — для парламентских. Этот пакет предложений, поддержанный комиссией в начале января 2026 года, уже направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

Ключевым аспектом реформы является законодательное урегулирование участия в голосовании наиболее уязвимых категорий граждан — военнослужащих, внутренне перемещенных лиц и украинцев, находящихся за рубежом.

ЦИК предлагает либерализировать процедуры изменения избирательного адреса и значительно расширить сеть зарубежных участков. Вместе с тем комиссия настаивает на официальном запрете организации выборов на территориях России и Беларуси, одновременно предоставляя возможность украинцам в этих странах проголосовать в соседних безопасных государствах.

Параллельно с инициативами ЦИК в парламенте продолжается активная работа над обновлением избирательного законодательства в целом. Председатель профильного комитета Елена Шуляк отметила, что на рассмотрении в настоящее время находятся более двух десятков законопроектов, восемь из которых являются приоритетными. Они охватывают вопросы изменения избирательных систем, пересмотра проходного барьера для партий и установления четких требований к кандидатам, в частности относительно цензуры оседлости.

Все эти меры направлены не только на преодоление технических последствий войны, но и на создание основы для прозрачного и демократического избирательного процесса в послевоенный период, что станет критически важным этапом восстановления государственной системы.

Ранее мы писали, что почти 60% украинцев готовы провести выборы в Украине после подписания мирного соглашения.

