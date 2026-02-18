Будь-яка угода буде винесена на референдум українського народу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що будь-яку угоду щодо завершення війни український народ буде голосувати на референдумі — детальніше в нашому матеріалі.

Люди відхилять пропозицію виходу армії України з Донбасу — Зеленський

За словами Володимира Зеленського, США та Україна погодилися винести на референдум українського народу будь-яку угоду.

Водночас він зазначив що люди відхилять пропозицію щодо виходу армії України з території Донбасу, адже за інакшого результату доведеться пожертвувати суверенітетом України та громадянством мешканців ТОТ і зон ведення бойових дій.

Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи, — зазначив президент.

Крім того він припускає, що народ України прийме пропозицію заморозити нинішні лінії фронту на Донбасі, а також нагадав про те, що РФ наполягає на захопленні всієї території Донецької та Луганської областей.

Володимир Зеленський зазначив, що найкращий спосіб досягти прориву в питанні територій — це віч-на-віч зустрітися з лідером Росії. Тому він доручив порушити це питання своїй команді в Женеві.

