Когда сеять редиску в 2026 году: советы, хитрости и благоприятные дни для вкусного урожая

Чтобы правильно определить, когда лучше всего начинать сеять редиску, стоит ориентироваться не на конкретные даты, а на состояние почвы и особенности погоды.

Как именно узнать, что наступает подходящее время для посева — читай в материале.

Когда сажать редиску в открытый грунт в 2026 году

Редис — холодостойкий овощ, и его семена начинают прорастать уже при низких температурах почвы — примерно от +2…+3 °C.

Обычно это бывает ранней весной, когда земля оттаяла и стала достаточно сухой и рыхлой.

Если почва легко разрыхляется, не прилипает к инструментам и не образует комков — это первый признак того, что уже можно сеять редиску.

Также учитываем температуру воздуха и влажность земли.

Хотя редис переносит кратковременные заморозки, для хорошей всхожести нужно, чтобы дневные температуры держались на уровне +15 °C.

Тогда семена прорастают быстро, а растения хорошо развиваются.

Овощ любит влажную, но не заболоченную почву. Если почва влажная после таяния снега или дождей и не очень холодная — это хороший сигнал.

Важно также переждать ночные заморозки. Даже когда почва немного прогрета, кратковременные холода могут приостановить рост. Поэтому лучше внимательно следить за прогнозом и начинать сеять, когда пройдет угроза заморозков.

А по народному поверью редиску рекомендуют сеять, когда зацветает лещина или мать‑и‑мачеха — это для огородников знак, что земля для овоща уже достаточно прогрета.

Эти признаки работают для ранней весны, но редиску можно сеять и в течение всего сезона: эта культура быстро растет и дает урожай примерно за месяц, поэтому его сеют каждые одну‑две недели, чтобы постоянно иметь на столе свежий сочный урожай.

Когда сеять редиску в 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

Чтобы получить щедрый качественный урожай, стоит ориентироваться на лунные фазы.

В марте 2026 года:

Благоприятные дни для посева редиса: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 21, 22, 26 и 30.

Неблагоприятные дни: 1, 14, 28 и 29 марта.

В апреле 2026 года:

Благоприятные для посевов дни: 1, 3, 4, 8, 9, 13, 17, 18, 22 и 27.

Неблагоприятные дни: 12, 26 и 28 апреля.

В мае 2026 года:

Благоприятные дни — 1, 5, 6, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25 и 29.

Невыгодные дни: 11, 25 и 27 мая.

Учитывай фазы Луны и следи за погодой, и у тебя будут все шансы вовремя посеять овощ и несколько раз за сезон собрать щедрый и вкусный урожай.

